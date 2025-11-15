以後毋須用降噪耳機？ NTT 新開發「空間降噪技術」營造舒適聲音空間

NTT

平時坐公共交通工具，又或者在人多的辦公室內，覺得環境太嘈時都會自動自覺戴起降噪耳機，為自己營造出一個較為寧靜的空間。日本 NTT 最近則針對這個情況發表了一項技術，讓人們於以上環境都可以毋須戴降噪耳機就可有舒適的聲音空間。

稍早前 NTT 公布新技術「空間降噪技術」，旨在不必遮蓋耳朵也能令環境安靜的空間噪音即時控制技術。由於現在人們長期處於太多嘈雜環境之中，長久下去會對聽力造成不良影響，因此開發出技術令過去會出現嘈吵情況的空間，例如車廂、辦公室或活動場館，可以降低噪音問題。技術針對整個空間進行降噪，能在毋須佩戴任何裝置的情況下，在幾公尺範圍內降低噪音，使自然對話與工作順利進行。一如現時降噪技術，「空間降噪技術」亦需要麥克風收集噪音，但就配合GPGPU（通用 GPU 運算） 開發的高速音訊處理平台，將噪音處理的時候大幅縮短，實現極快速地將噪音抑制，未來更可轉為應用於 NPU 上，令部署更具彈性。

另外，此技術並不會對所有噪音作平均處理，而是重點針對人類容易感到不適的噪音擴散方式進行抑制，NTT 表示這樣對噪音處理會有更快反應，亦可維持低功耗狀態下運作。NTT 已於汽車車廂內進行過實驗，證實能在幾百毫秒內將噪音能量削減一半，對於突發性噪音也能即時作出反應中和。NTT 期望空間降噪技術可應用於汽車或火車的車廂，又或者在會議室內抑制外部的噪音，使室內開會人士的對話更清楚，以及研究安裝在住宅牆面後方，減低鄰居噪音之用。

