以德簽署安全協議 強化反恐與網安合作

記者廖子杰／綜合報導

以色列與德國11日宣布簽署一項全新安全協議，擴大在反恐和網路防衛領域的合作，藉此持續深化雙方防務夥伴關係，同時向伊朗為主的區域潛在威脅，發出明確嚇阻訊號。

以色列總理尼坦雅胡辦公室11日發表聲明表示，該項協議是由尼坦雅胡與近日來訪的德國內政部長杜布林德共同簽署，鞏固2國未來在網路安全、反恐和先進科技等領域的深度合作，也藉此反制伊朗及其代理勢力，維護區域穩定。聲明並直言，「以色列的敵人應該認知：我們隨時隨地都在關注他們」。

尼坦雅胡透過另一項聲明指出，「以、德是天生拍檔」，雙方先前已在「箭式3型」防空系統等諸多領域展開合作，此次達成的新協議將正式確立2國安全機構之間廣泛安全夥伴關係。

德國2023年9月與以國簽署價值近36億歐元（約新臺幣1314億元）的合約，採購3套「箭3」提升反飛彈戰力，繼去年12月初接裝首套新裝備後，雙方再度簽署總值近31億美元（約新臺幣986億元）的追加採購合約，也成為以國歷來最大規模的軍事出口合約。

值得注意的是，鑑於伊朗近期因國內民眾不滿生活成本飆升與經濟惡化，爆發近年來最大規模的反政府示威，以國外交部長薩爾同日稍早與杜布林德舉行會談時，呼籲歐洲聯盟（EU）將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為「恐怖組織」。

尼坦雅胡（右）與杜布林德簽署以德安全協議。（截自尼坦雅胡「X」影片）