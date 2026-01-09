以悠遠原住民文化為出發 從心書寫臺灣山海之迷人旅程

為深化及推動具永續精神的部落觀光，交通部觀光署昨（8）日於松山機場舉辦《島嶼之心的原色旅程》旅遊書新書發表記者會，正式向大眾介紹這本以臺灣原住民族歲時祭儀與部落生活為核心的全新旅遊指引。

《島嶼之心的原色旅程》不同於傳統景點導向的旅遊書，而是以「走進部落、理解文化」為出發點，彙整全臺歡迎旅客參與的原住民族祭儀，並精選部落之食宿遊購行五大元素，引導讀者在旅途中看見原住民族如何與山林、大海及日常生活共生共存。

本書內容依原住民族所處環境與生活型態，規劃為「山之祭旅」、「海之記憶」與「日常之歌」三大主題，呈現臺灣原住民族多元而豐富的文化樣貌。透過深入淺出的文字與細膩的視覺設計，讓讀者不僅能規劃旅程，更能理解文化背後的精神與脈絡。

交通部觀光署署長陳玉秀表示很多遊客都是喜歡原住民的文化，但卻缺乏參與的路徑，所以這次觀光署決定編輯一本書，讓喜歡原住民文化的遊客可以走入部落、理解原鄉的故事以及臺灣獨特的文化地景，進而進入部落旅遊、體驗與認識，是以，本書以尊重文化與不造成部落負擔為前提，重視部落意願與接待量能，同時考量交通動線、安全性與周邊觀光資源，實踐文化保存與觀光發展並行的理念，在裝幀與設計上也別具巧思，封面以臺灣島嶼輪廓為鏤空意象，透過層層色彩堆疊象徵山、海與生活的交織，並結合自然紙材元素，讓書本本身即成為一件承載文化溫度的作品外，也是很好的開始與指引，進而提供遊客更多的體驗，讓觀光署可以獲得更多的回饋，並進行更多的觀光優化。

期待透過《島嶼之心的原色旅程》之出版，喚起國人對臺灣旅遊之好奇心，並能透過旅遊的方式，更加深度體驗臺灣山、海、日常之美，同時促進部落觀光之永續發展，進一步展現臺灣原住民族文化在國際觀光舞台上的獨特魅力。

本書目前並無販售，新書取得之詳細資訊請持續關注「交通部觀光署」臉書粉絲專頁及「阿里山 新印象」臉書粉絲專頁。

（資料來源：交通部）