以愛之名餵毒！他餵老婆「自製維他命」詐領億元保險金 害她瀕死

美國一名毒為詐取億元保險金讓妻子慢性鉛中毒，最終被判無期徒刑。示意圖，取自Unsplash



美國發生駭人聽聞的重金屬殺妻未遂案，阿拉巴馬州一名年輕女子漢娜．佩蒂（Hannah Pettey），與丈夫育有2名女兒，她長年不明原因體力不支、頭痛噁心且愈來愈嚴重，送醫檢查被發現是嚴重的鉛中毒。檢警調查揭發，漢娜的丈夫布萊恩．曼恩（Brian Mann）涉有重嫌，他藉著每日投餵老婆保健食品下毒，謀取他為老婆投保高達500萬美元（約1.58億元台幣）的保險金。近日，法院裁定布萊恩服無期徒刑。

依據《CBS》等外媒報導，今年25歲的漢娜，回想22歲時身體一度不適，頭痛、噁心又腹痛，整個人虛弱地幾乎無法起床，短短幾個月瘦了超過20公斤，檢查都查不出原因，直到有一天她送醫時癲癇昏迷，醫生告訴漢娜的母親，她狀況非常嚴重，抽血檢驗才發現她體內的鉛含量遠遠高出普通含量，懷疑她是嚴重鉛中毒。

漢娜的母親回憶，醫生說，女兒的腸胃道、骨頭、消化系統等都是鉛，嚴重程度到胃幾乎已經沒有空間裝食物。

而自從知道真正原因後，醫療團隊使出渾身乏術將漢娜從鬼門關抓回來，也助她逐漸穩定、恢復正常生活，減少受損神經帶來的後遺症，團隊說明，漢娜能從那麼危急的狀況下活下來，已是奇蹟。

醫院當時也幫漢娜報警，由檢警介入調查，發現漢娜的丈夫布萊恩涉有重嫌。

據檢警調查，布萊恩是一名35歲的治療師，對醫學有基礎概念，他每日以愛之名，為愛妻準備「保健食品」，將鉛摻入膠囊餵食，短短幾個月就造成漢娜身體產生不可逆的危害。而布萊恩的診所與住家，也被起獲鉛片、混合器具與作案用的空膠囊，相關物品檢測成分的結果，與漢娜體內的成分相符。

有名X光機的承包商說明，他在為布萊恩辦公室裝設機器後，布萊恩說會自行處理剩餘的「軟鉛片」，合理解釋鉛片來源。

令人毛骨悚然的是，事實上，布萊恩在兩人交往初期時，便陸續為漢娜投保多筆高額壽險，下毒之後還曾經提出加保申請，前後累計共有500萬美元理賠金，相當驚人。

此外，漢娜在生病前後，曾與布萊恩商討離婚，生病後，布萊恩不離不棄、積極陪伴照顧，讓漢娜一度思考是否放棄離婚，沒想到背後竟是這麼可怕的陰謀。

布萊恩最終被逮捕，檢察官認為他惡性重大，規劃殺人已久，且看到妻子重病仍持續餵毒。而辯稱自己也是鉛中毒受害者，但沒有證據證實，法官於2025年宣判，他將面臨無期徒刑且不得假釋。

對此，漢娜則說，她會好好照顧2個孩子，並接受身體被永久性神經損傷，接下來她打算去考教師資格，勇敢樂觀地活下去。

