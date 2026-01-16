以愛填滿留白、弧形詮釋溫柔！從法式玻璃拉門到霓虹燈音樂室，將孩子喜好揉入 33 坪現代親子宅

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 構設計

這座位於繁華市區的 33 坪新成屋中，白色不再是單調的色彩，而是一種「溫柔的留白」。本案透過預售屋客變階段的精確佈局，打破原有的既定框架，設計師巧妙利用一道自定義電視牆，在方寸之間化出完整且動線流暢的3+1房兩廳，完美貼合一家四口的生活尺度。考量兩位屋主投身教育界的專業背景，空間設計不只是美學的堆砌，更是對孩子未來的深情投資，書房透過鏡面拉門的巧妙劃分，化身為女兒練習舞步的專屬舞台；男孩房則注入音樂室的靈魂，讓孩子的興趣在私領域自在伸展。這不僅是一處居所，更是父母將支持與期望揉雜於設計之中，打造出一座能與孩子一同呼吸、共同成長的感性空間。

廣告 廣告

（Before+After）平面圖提供_構設計

【個別空間改造計畫】

1. 玄關：

推開大門，玄關處以優美的弧形屏風作為空間序曲，不僅巧妙界定出落塵區與室內的疆界，更消弭了銳利稜角帶來的壓迫感，引導窗外採光在圓潤表面輕盈流動，維持視覺的開闊與通透。落塵區選用進口磁磚無縫處理，一體成型的平面化效果不僅在視覺上放大空間，更兼具易維護清潔的機能優勢，與室內溫潤的箭羽拼木地板形成鮮明對比，透過異材質的轉換自然劃分出內外之別。此外，弧形屏風底部巧妙拼接大理石材，利用異材質的視覺層次，建構出一處既美觀又舒適的穿鞋空間。

Before

After

2.客廳空間：

在公共空間的格局規劃上，設計師展現了精妙的空間剪裁，透過自定義的一道電視牆，在原本的兩房格局中流暢地開闢出一間多功能房，成為孩子練琴與閱讀的自由天地。為了細膩照護孩子的興趣，書房選用鏡面拉門設計，巧妙為女兒劃分出專屬的舞蹈練習區，同時也為男孩打造如音樂室般的沉浸式臥室，讓家成為支持夢想的起點。視覺表現上，電視牆採取平面化設計以延展空間深度，搭配上下交織的燈帶，讓純白立面在暈散光源下展現豐富層次。客廳天花板亦同步注入圓弧設計消弭銳利稜角，不僅引導光線在室內柔和流動，更與弧形沙發、茶几等軟裝相互呼應。這種一致的弧形語彙，打破了傳統客廳的制式沉重感，在寧靜而具層次感的光影變化中，建構出動線活絡且充滿溫度的開放式生活場域。

Before

After

自定義電視牆不僅創造恰當的觀影距離，也創造一間專屬於女兒的練舞室。位於電視牆旁的入口選用鏡面拉門，降低門片的存在感避免主牆被截斷；而內部則保持寬敞的地坪、緊沿著樑下規劃整面的嵌入式收納櫃，滿足生活中的收納展示需求外，也讓空間充滿彈性，可以是練舞、冥想、健身瑜伽等多功能空間。

Before

After

3.餐廚空間：

在餐廚空間的佈局上，設計師精準拿捏了開放感與實用機能的平衡，為了有效解決料理時的油煙問題，廚房特別加裝細緻的法式玻璃拉門，將熱炒區獨立界定出來，在隔絕油垢飄散的同時，依舊保有視覺與採光的極致通透，不僅避免了封閉牆面的壓迫感，更讓居家動線層次分明，使不同機能區域各司其職。

After

轉身進入餐廳區域，選用的圓形餐桌完美呼應了室內整體的弧形語彙。天花板上方懸掛的造型餐燈，具備如和紙般的柔美型態，不僅是視覺焦點，更賦予室內一抹寧謐的氣韻。搭配天花板細膩佈局的線燈與造型燈帶，屋主可以根據用餐氣氛或生活心情恣意切換情境光源，在暈散柔和的照明中，營造出充滿儀式感的療癒饗宴。

After

4.男孩房：

在私人場域的規劃中，設計師真正落實了將孩子興趣融入生活的核心精神。男孩房巧妙利用架高地板作為機能分水嶺，上方定義為純粹的睡眠區；下方則利用結構產生的包覆感營造出靜謐安穩的書房空間，讓學習動線更加專注、不受干擾。房間其餘大面積區域則變身為專業的練琴室，不僅能從容容納電吉他、爵士鼓與電子琴，牆面更活用活動式洞洞板建構造型收納，讓耳機與珍藏的黑膠唱片成為最具個人風格的立面端景。

After

為了營造獨特的感官氛圍，照明計畫在此發揮了畫龍點睛之效。書桌區域佈置暖黃色燈條，提供閱讀時所需的溫潤視感；而為了呼應男孩的音樂品味，牆面配置了訂製的 LED 霓虹燈管，以炫目的藍色燈條呈現出帶點龐克搖滾的現代風格。在沉靜與狂放之間取得平衡的設計，讓房間不只是休憩的場所，更是支持孩子探索未來的感性舞台。

After

構設計／楊子瑩

地址：新北市新店區中央路179-1號1樓

電話：02-89137522

Email：madegodesign@gmail.com

網站：https://www.madegodesign.com/home

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>構設計

立即聯絡>>>構設計