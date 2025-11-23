以愛為名 新北表揚255位托育員

榮獲育兒神隊友獎的居家托育人員廖羿涵（中），連續3年靠自己的力量辦理耶誕節活動，更廣邀社區、弱勢族群的小朋友參加，獲得肯定。（柯毓庭攝）

新北市社會局23日舉辦「嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」，由新北市長侯友宜親自表揚255位居家托育人員、托嬰機構專職人員、居家托育服務中心專職人員及177家評鑑優、甲等托嬰機構及親子館等托育服務單位。侯強調，將持續提升托育環境，讓新北孩子能在安全、快樂、平安的環境中成長。

侯友宜表示，自擔任副市長起便推動公共托育，從第1家汐止忠厚公共托育中心成立至今，已拓展至127家，居家托育人員也成長至5487位，目前家外送托率達45％，高於OECD平均36％，服務量能位居全國之冠。「我們以愛為名、以心為本，人員及機構都做得非常落實，我們跟他們並肩作戰，讓我們的孩子在愛中能夠不斷地成長跟茁壯」。

其中榮獲育兒神隊友獎的居家托育人員廖羿涵，連續3年靠自己的力量辦理耶誕節活動，更廣邀社區、弱勢族群的小朋友參加，而獲得肯定。她說，原本只是希望讓受托的小朋友有不一樣的耶誕節，但在舉辦後逐漸擴大邀請範圍，到現在也有不少弱勢族群的小朋友會參加活動。

廖羿涵說，其實辦活動最難的不是經費而是找場地，因為太貴租不起、太便宜又空間不夠，為此她每年都要傷腦筋，但有次一對出生剛好在耶誕節的弱勢家庭雙胞胎參加活動，看著雙胞胎和母親在活動上幸福洋溢的笑容，她就覺得一切辛苦都是值得的。

榮獲朝耕暮耘獎的五股興珍公托中心洪麗婷，則因帶領團隊在民國113年創下零離職的記錄，她說，會踏入這行的老師都是因為愛小孩，她會跟公托中心的教師說要莫忘初心，不管遇到公事還是私事，在情緒來的時候要先控制住，她是從基層出來的，會設身處地替教師著想，讓教師在感受到壓力暫時休息，讓教師可以做得開心、孩子才會在公托上的開心。

社會局長李美珍表示，今年度共有193家托嬰機構參與評鑑，透過評鑑的歷程檢視托嬰機構托育各項服務內容，逐步提升托嬰機構服務品質，並藉由公開表揚給予肯定與獎勵，期盼帶動整體托育服務的正向發展。

社會局補充，此次獲獎名單包含居家托育技能競賽優勝18名、居家托育92人、居家托育中心專職及育兒指導員16人、托嬰機構專職129名，共計255位獲獎；另外本年度托嬰機構評鑑優等108家、甲等53家、優質親子館16家，共計177家獲獎。