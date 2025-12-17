以愛為名 重新定義家的力量

文 ‧ 理善國際關懷協會

在飛速變遷的台灣社會，「家」承受著前所未有的壓力。許多家庭面臨親子關係、扶養與教育的多重挑戰，加上經濟與社會負擔，父母難以提供孩子穩定且高品質的情感連結。高衝突或家庭暴力環境中的孩子，容易將暴力與憤怒模式內化，代間創傷因此循環不息；資源匱乏或偏鄉的兒少，也可能因營養不足、學習低成就而迷失成長方向。正是在這些家庭微光逐漸黯淡的時刻，少數深耕在地、平均僅 一至二名正職人力的微型社福團體，扮演了守護希望的重要角色，用最微薄的資源撐起最堅實的關懷網絡。

以下是理善國際關懷協會精選家庭主題微型社福募款專案：

【打破代間創傷的魔咒】屏東縣家庭關懷暨心理健康促進協會

「家」本應是安全與溫暖的象徵，但對許多處於家庭暴力或高衝突環境的成員而言，家卻可能成為傷害的來源。家庭中的不當溝通，不僅傷害當下關係，也可能讓孩子在未來重複學習暴力模式，形成代間創傷。

屏東縣家庭關懷暨心理健康促進協會致力於心理健康與家庭修復，提供安全、非評判的空間，協助家庭成員重新學習尊重與愛。透過「父母與青少年性教育工作坊」與情緒管理、關係調適課程，幫助家長以非暴力方式表達需求，讓理解與包容取代憤怒與指責。您的捐款將支持這些核心計畫，幫助破碎家庭重拾溫暖，讓孩子學會健康的愛，不再讓陰影成為一生印記。

【一頓溫飽，一線希望】 苗栗縣愛加倍社區關懷協會

偏鄉弱勢兒少常因資源匱乏而面臨生理與學習上的困難。當父母忙於生計，孩子課後時光往往孤單，缺乏足夠餐食支撐學習與發育。

苗栗縣愛加倍社區關懷協會透過提供課後照顧、穩定營養餐食與點心，讓孩子能在安全環境中完成學校作業，這一餐不只是食物，更是對孩子成長與學習的支持，逐步幫助他們改變命運。透過支持協會讓您的愛心將直接轉化為孩童的餐費、點心與學習資源，讓每一餐都成為他們向上努力的能量。

【點燃微光，迎向未來】 台北市好撒瑪利亞人關懷協會

在都市中，許多弱勢兒少缺乏家庭陪伴與有效引導，容易在學習與生活上遇到困難，甚至沉迷網路，對現實生活失去熱情與方向。台北市好撒瑪利亞人關懷協會透過課輔與實作專案，像「行動餐車」活動，引導孩子參與社區服務與實際任務，學習技能、體驗被需要的成就感。在服務他人的過程中，孩子建立正向自我價值觀，提升面對挑戰的自信與參與度，同時減少對網路世界的依賴。

您的支持將幫助協會持續提供課程與專案，讓孩子重拾自信、探索潛能，最終成為回饋社會的力量。

集結愛心 讓每個家庭無後顧之憂

年末是一個反思與行動的時刻。讓我們集結眾人的愛心，成為微型社福組織的堅實後盾，讓他們持續專注於在地服務，守護每一盞家庭的微光。

