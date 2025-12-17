以愛為名 重新定義家的力量
文 ‧ 理善國際關懷協會
在飛速變遷的台灣社會，「家」承受著前所未有的壓力。許多家庭面臨親子關係、扶養與教育的多重挑戰，加上經濟與社會負擔，父母難以提供孩子穩定且高品質的情感連結。高衝突或家庭暴力環境中的孩子，容易將暴力與憤怒模式內化，代間創傷因此循環不息；資源匱乏或偏鄉的兒少，也可能因營養不足、學習低成就而迷失成長方向。正是在這些家庭微光逐漸黯淡的時刻，少數深耕在地、平均僅 一至二名正職人力的微型社福團體，扮演了守護希望的重要角色，用最微薄的資源撐起最堅實的關懷網絡。
以下是理善國際關懷協會精選家庭主題微型社福募款專案：
【打破代間創傷的魔咒】屏東縣家庭關懷暨心理健康促進協會
「家」本應是安全與溫暖的象徵，但對許多處於家庭暴力或高衝突環境的成員而言，家卻可能成為傷害的來源。家庭中的不當溝通，不僅傷害當下關係，也可能讓孩子在未來重複學習暴力模式，形成代間創傷。
屏東縣家庭關懷暨心理健康促進協會致力於心理健康與家庭修復，提供安全、非評判的空間，協助家庭成員重新學習尊重與愛。透過「父母與青少年性教育工作坊」與情緒管理、關係調適課程，幫助家長以非暴力方式表達需求，讓理解與包容取代憤怒與指責。您的捐款將支持這些核心計畫，幫助破碎家庭重拾溫暖，讓孩子學會健康的愛，不再讓陰影成為一生印記。
【一頓溫飽，一線希望】 苗栗縣愛加倍社區關懷協會
偏鄉弱勢兒少常因資源匱乏而面臨生理與學習上的困難。當父母忙於生計，孩子課後時光往往孤單，缺乏足夠餐食支撐學習與發育。
苗栗縣愛加倍社區關懷協會透過提供課後照顧、穩定營養餐食與點心，讓孩子能在安全環境中完成學校作業，這一餐不只是食物，更是對孩子成長與學習的支持，逐步幫助他們改變命運。透過支持協會讓您的愛心將直接轉化為孩童的餐費、點心與學習資源，讓每一餐都成為他們向上努力的能量。
【點燃微光，迎向未來】 台北市好撒瑪利亞人關懷協會
在都市中，許多弱勢兒少缺乏家庭陪伴與有效引導，容易在學習與生活上遇到困難，甚至沉迷網路，對現實生活失去熱情與方向。台北市好撒瑪利亞人關懷協會透過課輔與實作專案，像「行動餐車」活動，引導孩子參與社區服務與實際任務，學習技能、體驗被需要的成就感。在服務他人的過程中，孩子建立正向自我價值觀，提升面對挑戰的自信與參與度，同時減少對網路世界的依賴。
您的支持將幫助協會持續提供課程與專案，讓孩子重拾自信、探索潛能，最終成為回饋社會的力量。
集結愛心 讓每個家庭無後顧之憂
年末是一個反思與行動的時刻。讓我們集結眾人的愛心，成為微型社福組織的堅實後盾，讓他們持續專注於在地服務，守護每一盞家庭的微光。
※理財周刊1321期更多精采文章：
發行人語 > 多算力勝 少電力不勝
全球理財觀 > 電力准入權將成稀缺資產 DCF模型看台泥、台汽電與泓德能源
企業巡禮 > 結合AI科技與綠色能源 中租控股驅動成長契機
高資產一籃子黑馬股 > 多方倉新盛力獲利5.5元 空方倉神盾賺7元
理周戰情室 > 聚焦三率三升營收大增股 本周公布經濟數據將為美股後市走向定調
封面故事 > 2026第一季操作重點 AI大升級
公司Call Memo > 聯茂明年營收成長動能加速
ETF風雲榜 > 台股ETF進入主動型戰國時代
許江鎮博士解法說 > 受惠雲端高速運算需求 光寶科營運穩健向上
500萬投資實戰擂台 > 本周買進全台等5檔
飆股鑫天地 > 記憶體超級循環 營運動能持續強化
股博士袁中麟-要你股漲 > 長股操作策略─指揮碉堡中的交易大師史帝夫．柯恩(Steve Cohen)投資策略自我解析-2
選股早知道 > 尾牙行情買什麼？
AI機器人投資組合 > AI選股邏輯 金融股比重大幅調升
價投實踐家 > 《鐵路泡沫萬人塚 商業巨擘應運生》 大國爭霸 AI基建決勝千里
港股投資風享 > 南向資金逆向加倉 推動港股上行
財經趨勢透視鏡 > 全球利率新格局 債市面臨再定價
藝饗新視界 > 楊占：讓喜悅成為一種被看見的力量
解碼房市 > 50億元老宅延壽大餅 雙北市先吃?!
理善大家來 > 以愛為名 重新定義家的力量
理財我最大-寶山會客室 > 把健身房從「銷售戰場」救回來的人 Stanly用一套不推銷的商業模式 啟動健身產業的信任革命
其他人也在看
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 25
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台泥張安平：應減少進口水泥 否則將賠掉本土勞工生計
（中央社記者何秀玲台北2025年12月17日電）近期進口水泥議題引發各界關注，台泥董事長張安平表示，高度認同環境部長彭(啟)明儘量減少使用進口水泥的呼籲，這不僅是環保減碳問題，若台灣淪為國外過剩產能的傾銷地，賠掉的將是本土水泥業的生計與數萬名水泥業勞工家庭未來。台泥今天發出新聞稿指出，根據財政部海關進口報價及當地國內銷售價數據，來自越南、印尼、日本等國進口水泥，超低出口售價顯示明顯傾銷行為。以2024年下半年至2025年上半年為比較區間，日本水泥在日本國內的正常售價為每噸新台幣3800元，而出口到台灣價格卻僅1400元，進口到台灣的日本水泥竟比日本國內價格便宜2400元，傾銷差率高達106%。來自印尼的水泥熟料，在印尼國內售價為每噸1200元，但出口到台灣價格僅680元，也比當地價格便宜520元，幾乎是半價。另外，政府今年7月針對越南水泥開徵反傾銷稅，原本希望遏止進口水泥惡性傾銷，但結果卻顯示進口業者反而逆勢操作，根據海關資料越南水泥到岸價格不僅未上漲，反而降價15%，熟料價格更下降22%，連印尼也跟進降價5%，以往越南進口水泥差價每噸500至700元，現因報關資料價格持續下跌，相對價中央社財經 ・ 2 小時前 ・ 6
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 156
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 273
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 8
NBA》尼克第四節猛烈攻勢逆轉馬刺 成功抱走NBA Cup冠軍與53萬美金獎金
NBA Cup（NBA盃）今天（17日）在賭城拉斯維加斯舉行，由聖安東尼奧馬刺對決紐約尼克，進行最終決賽。此役前三節尼克雖落後，但在第四節成功限制馬刺得分，再加上Jalen Brunson、OG Anunoby等主力火力支援，打出35比19的猛烈反擊。最終，尼克以124比113擊敗馬刺，成功奪下2025-26年NBA Cup冠軍金盃，每名球員也可獲得高達53萬美金（約台幣1600萬）的豐厚獎金。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 8
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒聲請一次傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 55
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 103
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 8
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 128
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 196
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 167
Yahoo十大娛樂人物｜Lulu好事成雙、大S、方大同等巨星殞落…金秀賢、王大陸爭議事件延燒
2025年是交織著收獲和失去的一年，回首這一年來娛樂圈有所動盪，有些人離開，有些人報喜，有些人經歷苦難，有些人成長茁壯。今年Yahoo十大娛樂人物包括突然離開我們的大S、方大同、顏正國，還有陷入陰謀論的中國演員于朦朧，因爭議事件頻頻躍上媒體版面的有韓星金秀賢、王大陸、江祖平。雨過天晴的則有Lulu與陳漢典宣布婚訊、沈玉琳患病但逐漸好轉中，以及離婚後更美麗的陳妍希。馬上來看看今年的他們因為什麼事件成為話題焦點吧。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 4 小時前 ・ 20
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 被封「美貌權威」太合理！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 8 小時前 ・ 10
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 18
MLB/撿到大谷翔平全壘打！他拒6千萬報價 執意上平台拍賣
洛杉磯道奇球星大谷翔平在今年季後賽曾上演投打二刀流，6局10K外加單場三響砲，該役的第三轟落入觀眾席被一名35歲拳擊教練佛羅雷斯（David Flores）撿到，而這顆紀錄球，如今將透過拍賣公司進行公開競標，據悉，他曾婉拒高達200萬美元（約新台幣6296萬元）的私下收購報價。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 20
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 139
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 7 小時前 ・ 11