以愛運筆 畫作寄情見孝心

桃園、八德靜思堂今天舉辦一場，樸實藝術畫展，作品內容是實業家的故事，女兒陳韻如，想幫助失智症爸爸，十年來往返桃園、台北，和樸實藝術班老師學畫，見證爸爸疾病的轉變遺憾的是爸爸，在去年過世，這次畫展，共展出三人的作品，不只是孝道的延續，也是為善的力量，因為全家人長期都護持著大愛電視，希望透過畫作與大家分享，真誠的陪伴，能為長輩點綴出精彩人生。

「她說 她畫不出來，可是妳會發現，她畫的很有童趣。」

謙虛的說自己沒有繪畫天分，卻能將花草、動物畫的活靈活現，阿緞阿媽參與樸實藝術班，近8年時間，每當提起畫筆，笑容藏不住。

樸實藝術班學員 游徐阿緞：「大家都很好 老師也很好，老師很親切 ，一直說不能休息 不能休息，每天要來(畫畫) 每天要來。」

樸實藝術班學員 陳韻如：「她本來是有煩惱的，畫圖是覺得她不會畫，會起(煩惱) 要花很多時間 會起煩惱，最後我看她是很面帶微笑的，就是進入自己的世界在畫圖，我覺得這是很大的進步。」

畫展上，用色大膽繽紛的畫作，都是來自這一家人之手，源自媳婦、陳韻如，陪伴自己失智症爸爸、陳尚文的一念心。

樸實藝術班學員 陳韻如：「爸爸就是變成 我覺得他的畫，就越來越豐富，而且他藉由需要去構思用色，而且用蠟筆 水彩 用手，所以我覺得他的(症狀)很奇妙的，他的失智的症狀，反而我們覺得好像，他就停在那裡 甚至有變越來越好。」

樸實藝術班老師 張鈞翔：「本來都打瞌睡，後來(上課)精神越來越好，後來我們就幫他的作品，整個就是展現出來，讓大家來了解 在家裡陪伴， 讓老菩薩有事(做)，然後腦細胞會運動，那這個都是我們20年來的見證。」

透過畫筆，慢慢拾起記憶拼圖，遺憾的是，爸爸在去年過世，這次聯合畫展，也是為了延續孝道，地點特別選定桃園、八德靜思堂，這也是一家人、生長的地方。

慈濟人文志業募心募愛室總監 于東玫：「在一次又一次的過程當中，見證了愛。」

靜思精舍 德江法師：「菩薩有點失智 他讓他摹臨那個畫，然後漸漸地 他也有復健的功效，我覺得真的是很有智慧的一個做法。」

靜思精舍 德惟法師：「上人說的我們的傳家寶，最好的傳家寶，就是用愛傳承給子子孫孫。」

最好的身教與言教，經由繪畫與陪伴體現，桃園在地實業家，盡孝也為善，透過現身說法，喚起更多長輩，活出精彩生命。

