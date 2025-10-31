以成為「東亞太空港樞紐」為目標——北海道大樹町瞄準小型衛星發射市場

臺灣的太空開發公司於2025年7月，在北海道十勝地區的大樹町進行火箭試射。這是日本國內首次由海外資本主導的火箭發射，引發對國際商機的期待。隨著全球太空商業化的浪潮加速，大樹町正以打造「東亞太空港樞紐」為目標，積極推動相關發展。

善用地理優勢

「太空港（Spaceport）」是指能夠高頻率發射太空船或火箭的地面設施。被稱為「全球首座太空港」的是位於美國新墨西哥州、於2011年啟用的「美國太空港（Spaceport America）」。近年來，小型高性能衛星與小型運載火箭的開發越來越熱絡，不僅在美國，全球各地也紛紛推動民營太空港的建設。根據美國研究機構BryceTech的資料顯示，光是亞太地區，包括規劃中的在內，就有超過30處發射場與太空港。

根據美國太空總署（NASA）資料，2023年全球共發射約3000顆衛星，其中近七成為重量600公斤以下的小型衛星。特別是由數十顆至數千顆衛星組成、以整體系統運作的「衛星星座」正快速興起，預期未來小型衛星的發射需求將呈現指數型成長。

然而，要成為全球小型火箭發射市場中被選用的太空港，必須同時具備三項條件──能將衛星送入需求量較高軌道的地理條件；能依據衛星營運業者（終端用戶）的需求，高效率地實現高頻率發射；擁有完善的發射相關基礎設施。

小型衛星主要被送入稱為「太陽同步軌道（SSO：Sun-synchronous orbit）(*1)」的南北軌道。過去，通信、廣播或氣象等重量達數噸以上的大型靜止衛星，多在靠近赤道、便於進入地球靜止軌道的地點發射。然而，隨著小型衛星需求急速上升，位於高緯度、南北方向擁有廣大無人空域的發射場，反而成為理想地點，備受矚目。

(*1) ^ 太陽同步軌道（SSO）的衛星以南北方向繞著地球運行，每天都會在相同時間通過同一地區上空，適合用來觀測地表變化。相對地，靜止軌道的衛星則沿著赤道上空、配合地球自轉同步運行，能像廣播衛星一樣穩定地向地面傳送訊號。

日本的先鋒

在被看好將持續熱絡的太空商機中，作為日本先鋒的，是此次協助發射臺灣製火箭的北海道大樹町太空港「北海道太空港（HOSPO）」。大樹町地理位置優越，東、南兩側臨太平洋，對發射進入太陽同步軌道（SSO）的火箭而言極具優勢。日本內閣府宇宙開發戰略推進事務局，負責太空輸送與太空港的參事官井出真司也給予高度肯定地表示：「由於南側面向廣闊海域，朝SSO方向發射時能減少能量損耗，作為發射場來說相當具有吸引力。」

過去提到在日本國內發射火箭，人們想到的幾乎只有由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）獨占運用的鹿兒島縣種子島宇宙中心與內之浦宇宙空間觀測所。兩處在2017年創下的年度最多發射次數也僅有6次，不僅難以滿足國內民間需求，更遑論吸引海外市場。

為了防止小型衛星發射需求外流，日本政府於2024年啟動「太空戰略基金」，展開針對太空基礎設施的投資，並訂下「至2030年代前半，將國內基幹火箭與民營火箭的年度發射能力提升至約30次」的目標。北海道太空港（HOSPO）被定位為這項政策的先行示範基地。



談論北海道太空港（HOSPO）未來發展的SPACE COTAN社長小田切義憲（左）與事業營運部主管高瀨友輔，2025年7月（筆者攝影）

根據日本政策投資銀行與北海道經濟聯合會的試算，從大樹町將衛星送入太陽同步軌道（SSO）的發射能力預估可達種子島的兩倍。營運北海道太空港（HOSPO）的SPACE COTAN社長小田切義憲表示：「政府設定的年度30次發射目標中，我們希望能承擔其中的三分之一，也就是10次。」語氣中透露出十足的幹勁。

設施逐步擴充與完善

要將這項潛力轉化為商業上的成功，必須具備能以高頻率且穩定進行發射的能力。目前，北海道太空港（HOSPO）正在興建人造衛星火箭發射場「Launch Complex 1（LC1）」。未來也預計規劃建設「Launch Complex 2（LC2）」，以因應每年約10次的高頻率發射，以及大型火箭的升空需求。



人造衛星發射設施「Launch Complex 1（LC1）」的完成示意圖。預計將設置火箭組裝區、推進劑儲存設施，以及引擎燃燒測試設施（SPACE COTAN提供）



可發射比LC1更大型人造衛星的設施「Launch Complex 2（LC2）」的完成示意圖。預計可同時進行多種類型火箭的組裝作業（SPACE COTAN提供）



全長1300公尺的跑道。未來將用於如同飛機般具備機翼的太空飛行器「太空飛機」的開發測試（SPACE COTAN提供）

臺灣企業「jtSpace」於7月進行的小型火箭發射，因機體異常在發射後不久即中止，第一節火箭墜入海中，第二節則落在發射地點附近的陸地。儘管發射未能成功，但北海道太空港（HOSPO）成功引進海外業者並實現發射的成果仍獲高度肯定。日本文部科學省宇宙開發利用課的負責人也給予正面評價，指出這是「累積重要實績的一步」。



臺灣火箭開發企業的日本法人「jtSPACE」於北海道太空港（HOSPO）發射的火箭，2025年7月12日（SPACE COTAN提供）

發射前，在臺灣製造的火箭以海運方式運至苫小牧港，再經陸運送至大樹町。雖然「jtSpace」也曾將澳洲的太空港列為候選發射地，但此次選擇北海道太空港（HOSPO），主要是考量其在運輸距離、時間與成本等方面更具優勢。

這次的經驗似乎也讓其他海外企業留下了良好印象。8月，美國的「Firefly Aerospace」公司宣布，正在評估從北海道太空港（HOSPO）進行火箭發射。該公司營運的小型火箭「Alpha」可搭載約1公噸酬載（機器或貨物），過去曾兩度成功發射美軍與NASA的技術試驗衛星。

為了在國際競爭中勝出

前文提到的文部科學省負責人指出，若要在國際競爭中勝出，關鍵在於縮短從準備到發射的前置時間，並完善火箭與衛星維修相關的基礎設施與技術，同時「將太空港的使用費維持在具競爭力的水準」也至關重要。目前全球各地的民營太空港，為避免陷入價格戰，多選擇不公開具體的使用費，只揭露長期設施租賃費等有限資訊。各太空港之間互相試探的情況，也反映出這場競爭的激烈程度。

雖說如此，但要維持競爭力並非毫無參考依據。在美國阿拉斯加州負責執行太陽同步軌道（SSO）衛星發射任務的「阿拉斯加航太公司（Alaska Aerospace）」執行長馬克・萊斯特（Mark Lester）在國際太空港組織「GLOBAL SPACEPORT ALLIANCE」於2019年發布的報告《SPACEPORTS: Enabling the Space Economy》中表示，若太空港要在不依賴政府補助金的情況下實現自給自足的營運，必須達成的目標約為「每年為商業用戶執行24次以上發射、政府任務3次以上」。

SPACE COTAN於2024年度獲選為「太空戰略基金」支援計畫之一，目標是推進火箭發射的高頻率化。該公司將運用基金提供的105億日圓資金，強化對應不同火箭機體與功能的發射能力，並完善氣象預測、火箭通訊及液態燃料火箭的超低溫技術。透過強化設施與技術，吸引更多發射需求，並將從發射過程中獲得的用戶數據與經驗運用至設備與技術升級。若能形成這樣的良性循環，將可進一步提升競爭力，離成為「東亞太空港樞紐」的願景更近一步。



北海道大樹町町長黑川豐對北海道太空港（HOSPO）寄予厚望，2025年7月（筆者攝影）

「未來從事太空事業的使用者，將能像選擇飛機一樣自由選擇要發射的火箭。而最終被選為最佳發射場的地方，就是大樹町。」 全力支援SPACE COTAN的町長黑川豐如此充滿信心地表示。

標題圖片：北海道太空港（HOSPO）未來構想示意圖（SPACE COTAN提供）

秋山文野 [作者簡介]

科學執筆人、譯者。曾任電腦雜誌編輯與撰稿人，後以自由工作者身分活動。廣泛涉略火箭與人造衛星計畫、太空探測、太空政策、太空產業與太空開發史等太空相關議題。著有電子書《〈隼鳥號〉7年60億公里的任務完整解析》，譯有《火箭女孩的誕生：成為電腦的女性們》（地人書館，2018）等。自2023年4月起擔任日本文部科學省宇宙開發利用部會臨時委員。