以房養老爆量年增千件 高屏地區成長最快速

房市轉冷與人口快速高齡化交錯影響下，「以房養老」業務在去(2025)年明顯放量。根據金管會統計，截至去年底，國銀辦理以房養老累計核貸案件達1萬340件、核貸額度約605億元，全年新增1,359件、96億元，件數與金額雙雙改寫自2015年開辦以來新高紀錄。

回顧以房養老過去10年發展，2015年至2024年間整體成長相對平穩，每年新增核貸件數約760至1,200件、核撥金額約45至65億元；2025年則大幅跳升，全年新增件數約15%、金額年增近2成，量能放大。

廣告 廣告

目前全台共有16家銀行承作以房養老業務，以公股銀行為主力。去年新增核貸案件高度集中於六大行庫，合計增加1,320件，占比約97%，核貸金額約成長91億元，占整體新增額度95%，顯示市場承作結構集中。

截至去年底，合作金庫核貸件數與金額持續居冠，分別為3,350件、213.53億元；土地銀行以2,723件、130.85億元居次；華南銀行件數居第3名，第一銀行則在核貸金額上名列前3大，公股行庫在通路與高齡客群經營上仍具優勢。

在區域表現上，北北基仍是核貸規模最大的市場，累計核貸件數5,057件、金額405億元。不過若以成長速度觀察，去年表現最亮眼的為高屏地區，全年核貸件數年升17.89%、金額年彈24.66%，居各區之冠；雲嘉南、中彰投及宜花東地區，核貸金額年增率也普遍達2成以上。

銀行業者分析，去年以房養老量能放大與3項因素有關。第1是房市交易降溫，長者出售或出租不動產的變現效率下滑，轉而選擇留房換取穩定現金流；第2是房價長期走升，尤其都會區不動產估值墊高，使得可支應的養老資金同步擴大；第3是在政策配合下，以房養老不納入不動產放款限額，也提高銀行承作意願。

隨著台灣正式邁入超高齡社會，少子化與家庭結構改變持續發酵，市場普遍認為，以房養老已逐漸從補充性選項，轉為部分高齡族群的重要財務規畫工具，後續發展仍具觀察空間。

原文出處

延伸閱讀