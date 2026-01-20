以房養老至去年底累計破萬件 金管會：不動產增值是助力

為因應台灣高齡化社會，金管會鼓勵銀行開發及提供符合年長者需求的金融商品和服務，銀行從2015年開辦商業型「以房養老」貸款業務。政策實施10年，根據金管會今天(20日)發布最新統計，截至2025年底，累計核貸件數達1萬340件，累計核貸金額突破新台幣600億，達到605億。金管會表示，不動產增值是助力民眾以房養老的主因。

一般人在年老退休之後，就得面臨缺乏穩定收入來源的情況，如果再加上年輕時沒有做好相關退休理財規劃，時間一久，生活所需將會愈來愈不容易。

台灣在2015年，政府大力支持下，銀行開辦商業型的「以房養老」貸款業務，目前各家銀行貸款期限最高上限為95歲。根據金管會20日發布的最新統計，截至2025年底，累計核貸件數達1萬340件，累計核貸金額突破新台幣600億，達到605億。金管會表示，觀察過去3年核貸金額，分別年增17.46%、14.64%與18.86%，顯示業務穩定成長，而不動產增值是助力民眾以房養老的主因。銀行局副局長張嘉魁說：『(原音)銀行開辦這個業務，主要還是滿足高齡者、老年生活他所需要的資金。那因為是屬於商業型不動產逆向的一種，還是在市場機制運作下的金融商品，那這個還是在於民眾的需求，主要還是因為可能房地產的價值有增高，再加上銀行的加強宣導，年長者對於資產活化，它的接受度比較高所致。』

不過，年長者想要「以房養老」，能否成案，子女態度和屋況都是關鍵。如果因屋況太過老舊或是所在位址較偏僻，市值不高，銀行在估價之後，年長者在每個月拿到的款項不如預期，就會打退堂鼓。這也是為何「以房養老」在縣市分布上，雙北市的比例總是居冠。另一個讓「以房養老」成案的最大關鍵因素，就是子女的態度。由於多數子女會認為，父母的不動產應該要留給自己，因此為避免紛爭，不少年長者在子女不知情的狀態下，就到銀行去洽談「以房養老」。但銀行承辦「以房養老」，會要求有一位法定繼承者擔任通知義務人，以掌握當事人的狀況，因此如果年長者沒有先跟子女做好溝通，也較容易受阻。