「以房養老」開辦10年 去年核貸逾萬件創新高

今年68歲的周大姊住在台北市區，現在的她就和先生一起住在1樓平房，想起養老規劃，周大姊有自己的一套想法。

台北市民周女士說道，「聽很多婆婆媽媽在講，不能養兒防老了，還是房子養老比較好，有的利率太高划不來，我乾脆把房子賣掉去租小套房，這樣比較安心 。」

所謂的「以房養老」，就是屋主將持有的房屋，設定抵押給銀行，銀行鑑價後會估算放款額度，依照設定的年限，每月撥款給屋主。

根據金管會統計，去年以房養老，16家國銀累積核貸件數1萬340件、核貸額度605億元，全年新增1359件、新增核貸額度96億，創下2015年開辦以來10年新高。

承辦以房養老業務的華南銀行指出，2025年較2024年新增的核貸件數和額度，都以北北基為最多。

台北市民陳女士表示，「有一些醫療像是要住安養院，我們都設想好了，這個情況下，我們就會用以房養老。」

台北市民吳女士則認為，「我們現在僅有的財產，以後也是留給下一代，20、30年之後，房子還是給銀行收去的話，我就覺得又不大理想。」

金管會銀行局副局長張嘉魁指出，「房地產的價值有增高，再加上銀行的加強宣導，讓年長者對於資產活化，他的接受度比較高。」

實際試算以房養老，假設一名60歲長者，名下擁有價值2千萬房屋，向銀行貸款30年貸款6成，年息2%估算，貸款後首月可實領約3.3萬元左右，之後會因貸款利息增加、實領金額將遞減。到了貸款第15年，也就是第182個月開始，則實領約2.3萬元左右，直到30年結束。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，「可能在90歲到120歲這段時間，其實這個已經超過了以房養老的給付的年限，可能你就另外還需要去規劃一下，你退休之後的資金調配了。」

專家提醒，由於以房養老，銀行會收取利息，而利息又會在每月撥款時做內扣，等於長輩每月的實領金額，可能會再比預期少一點，到時候是否足夠退休生活使用，長輩們可得精打細算。