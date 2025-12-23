以批准增設屯墾區 恐衝擊停火協議

記者廖子杰／綜合報導

以色列財政部長史莫崔赫22日表示，以國內閣已批准在約旦河西岸地區，興建19處全新屯墾區，盼透過持續在當地推動大規模建設，阻擋巴勒斯坦建國可能性；聯合國等國際輿論則提出質疑，擔憂恐加劇區域緊張局勢，為日後潛在衝突埋下引爆點。

「半島電視臺」報導，以國財長辦公室指出，新核准的19處屯墾區中，有5處是原先未獲政府合法授權便建造的前哨定居點，另有2處則是於2005年遭以國「撤離計畫」下令撤除的舊屯墾地點。根據反屯墾區監督組織「現在就和平」資料，尼坦雅胡政府2022年上任以來，約旦河西岸猶太屯墾區數量，已從141處迅速擴增至210處，總量增加近50%。

廣告 廣告

以國此次宣布增設屯墾區的時間點，正值美國與各方持續斡旋，尋求促成加薩停火計畫第2階段之際，國際社會普遍將其擴張約旦河西岸屯墾區認定為非法舉措。聯合國秘書長古特瑞斯也予以譴責，認為擴增屯墾區恐加劇區域緊張，不僅限制巴勒斯坦民眾獲得土地的權利，更威脅巴國自治政府主權；英國中東事務大臣法柯納則說，該舉很可能破壞以哈停火協議，以及「只有兩國方案才能實現的長期和平與安全前景」。

此外，以國政府同日也宣布成立獨立調查委員會，針對2023年10月7日哈瑪斯襲擊事件始末進行調查，並展開究責；尼坦雅胡表達贊成，強調成員組成將不受政治影響，兼顧朝野平衡。

以色列宣布在約旦河西岸增建19處屯墾區，引發國際社會矚目。圖為當地猶太人屯墾區照片。（達志影像／美聯社資料照片）