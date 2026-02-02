以推廣德州撲克為名 暗藏賭場警強勢攻堅逮10人

cnews204260202a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市汐止警分局員警，近期鎖定轄內福德一路141巷內，1處德州撲克館疑似暗藏賭博行為。汐止警分局表示，蒐集犯罪事證完畢，見時機成熟，前（31）日晚間由偵查隊會同轄區社后派出所員警，循線到場破門突襲搜索。當場破獲德州撲克賭場，查獲31歲林姓負責人、34歲蘇姓男荷官及賭客等8人合計10人，現場查扣新台幣30萬8000元、賭具及監視器主機1台等物。

警方調查，這處德州撲克館，去年9月間開始對外營業，不料竟以合法掩護非法，假藉推廣德州撲克運動之名，暗地裏供賭客入內賭博。賭場十分小心，甚至裝設監視器鏡頭監控周遭，以躲避警方查緝；員警佈線埋伏多日，見時機成熟，出動大批警力持搜索票強勢攻堅，所有賭客發覺警察上門後為時已晚，全數遭查獲到案。

廣告 廣告

cnews204260202a04

汐止警分局表示，林姓負責人等2人，訊後依刑法聚眾賭博罪嫌，移送士林地方檢察署偵辦。另外，賭客8人則依違反社會秩序維護法裁罰。

汐止警分局表示，春節假期將至，賭博行為害人害己，警方絕不容許非法賭場存在，將持續強力掃蕩各種違法行為；民眾如發現有任何不法情事，請通報警方進一步查緝，不讓違法分子有可趁之機。

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

結帳排隊爆口角 2婦人在超商拉扯互告

警與竊嫌擦身而過 41歲男疑心虛騎機車逆向逃

【文章轉載請註明出處】