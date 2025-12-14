以擊斃哈瑪斯高階指揮官 停火添變數

記者施欣妤／綜合報導

以色列13日表示，在加薩市擊斃巴勒斯坦組織哈瑪斯的高階指揮官薩伊德（Raed Saed），成為以哈停火協議10月生效以來，最重大的哈瑪斯高階官員遇刺事件。

以色列國防軍與國家安全局（Shin Bet）發布聯合聲明，表示已在加薩市「殲滅」哈瑪斯旗下武裝團體「卡薩姆旅」的武器生產負責人薩伊德，並指他為該旅最具影響力的指揮官之一，且在哈瑪斯2023年10月7日對以色列襲擊期間，扮演重要指揮角色，也是該行動策劃者之一。據信，薩伊德為今年10月以哈停火協議生效以來，哈瑪斯新成立的臨時委員會的5名成員之一；且為以色列長期以來追捕的暗殺目標。

哈瑪斯掌控的加薩民防部門發言人巴薩向「英國廣播公司」（BBC）指出，該起攻擊共造成4人死亡，還有多人因此受傷。但BBC尚無法核實事件細節。

外界持續關注美國斡旋的以哈停火第二階段是否能順利進行，其中有關哈瑪斯解除武裝議題，各方仍有分歧。以色列要求哈瑪斯解除武裝，哈瑪斯則表示希望採取武器凍結。美國總統川普29日將在華盛頓，接待來訪的以色列總理尼坦雅胡，進一步討論以哈停火事宜。

以色列擊斃哈瑪斯高階官員薩伊德，為10月停火以來再次祭出類似攻擊。圖為以軍空襲後的加薩市。（達志影像／路透社資料照片）