以教育為本回應AI世代 東華大學教育系參與國際研討會

東華大學教育系師生合影

國立東華大學教育與潛能開發學系師生，參與「2025 ELOE數位學習國際研討會暨開放教育論壇」，並發表七篇研究成果，展現東華大學從不同教育階段與學習場域回應AI與數位學習發展的研究投入。

研討會以「數位學習的創新、應用與挑戰」為主題，在人工智慧(AI)迅速發展的浪潮下，聚焦教育現場如何堅守教育本質，同時推動具人本關懷的數位學習創新。東華大學劉明洲教授率領16名修習「數位學習與AI專題研究」碩博士生與會，發表的七篇研究成果，涵蓋教師專業成長、教學設計模式在AI時代的轉變、生成式AI使用下的認知挑戰、社會情緒學習、偏鄉親子共學，以及幼兒園備課與課程設計等，透過不斷地在AI協助下閱讀、探究、討論而成，具體落實東華大學「以教育為本、以科技為助力」的研究方向。



東華大學表示，透過參與國際研討會，讓師生在國際學術舞臺上，展現以教育為本、回應AI趨勢的研究視野與實務能量。未來，也將持續結合生成式人工智慧與教育專業，推動跨領域合作與創新教學實驗，在追求科技進步的同時，堅持「學生學得更好」的教育初衷，培育兼具數位素養、人文關懷與批判思考力的教育人才。

