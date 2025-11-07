以數字書寫生命的循環 宮島達男台灣首度個展《眾生共命》 亞美館隆重登場
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】亞洲大學附屬現代美術館（亞美館）於114年11月8日隆重開幕日本當代藝術大師宮島達男（Tatsuo Miyajima）在台灣的首度美術館個展《眾生共命：宮島達男》。開幕記者會於今（7）日上午舉行，亞洲大學蔡長海創辦人、蔡進發校長、亞美館李玉玲館長及藝術家宮島達男親臨現場致詞，與各界貴賓共同見證這場藝術盛事。
亞洲大學創辦人蔡長海：以人文藝術厚植教育願景
亞洲大學創辦人蔡長海表示，亞洲大學創校24年以來，秉持教育的熱忱與使命，不僅在國際評比中屢創佳績，更致力於培養學生的人文藝術素養，實踐「國際化、創新化、人文化」的教育願景。
亞美館自2013年開幕以來，作為普立茲克建築獎得主安藤忠雄在台的首件建築作品，象徵著亞洲大學對藝術教育的長遠承諾。我們特別邀請前高雄市立美術館館長李玉玲博士接任兩館館長，在李館長的帶領下，今年特別策劃宮島達男《眾生共命》特展，呼應亞洲大學「全人教育」的核心精神~強調人與人之間的連結與共生。
未來，亞洲大學和亞洲大學附屬現代美術館將持續在教育、藝術與人文關懷領域深化合作，共同邁向新的里程碑。
亞洲大學校長蔡進發：宮島達男以「數字」探討生命哲學
亞洲大學校長蔡進發指出，亞美館自成立以來已策辦多場國際級展覽，包括趙無極、羅丹、阿曼、草間彌生、奈良美智等世界名家展覽，並與哈佛、史丹佛、東京大學等名校舉辦論壇交流，展現高度的國際能見度。
他特別介紹宮島達男的創作理念~「持續變化（Keep Changing）」、「連結一切（Connect with Everything）」與「永無止境（Continue Forever）」，以及藝術家長期以LED數字作品探討人、時間與存在之間的關係。宮島先生的作品兼具科技與哲理，讓觀眾得以透過數字與光影思索生命的流轉與共命。
亞美館館長李玉玲：以「當代藝術大師系列」開啟亞美館轉型
亞洲大學附屬現代美術館館長李玉玲表示，本次Human Life as Collective Experience《眾生共命:宮島達男》是她上任後策劃的首檔展覽，為亞美館成立12週年揭開轉型新篇章，並作為「當代藝術大師系列」的序幕。
李館長回顧自己在1998年首次接觸宮島作品時的印象，讚賞其以數字、光影展現純粹與無限變化的特質。此次展覽歷經近一年籌備，除了集結宮島達男過往超過30年的精彩作品，更邀請與霧峰地區長者、小學生、原住民族語教師、亞洲大學師生共同創作，實踐藝術家「Art in You.（眾生皆有藝性）」的精神。
她強調，《眾生共命:宮島達男》呼應安藤忠雄的建築語彙，融合生命、環境與人文關懷，象徵亞美館「跨出校園、跨域對話、連結國際」的全新方向。
宮島達男：戰爭的反意詞是藝術
日本藝術家宮島達男在致詞中表示，這次在台灣舉辦首場美術館個展，能與眾多參與者共創，令他深感感動。他特別感謝亞美館、李玉玲館長、中亞聯大師生及霧峰地區民眾的投入，讓展覽成為真正的「共命」實踐。
他指出：「藝術家的存在並非孤立，而是與所有共創者、觀眾共同完成作品的整體。」宮島進一步分享，他認為「戰爭的反意詞不是和平，而是藝術」，因為唯有藝術能讓人們感受共情與喜悅，並修補分化的世界。他相信藝術根植於教育，而美術館正是孕育共感與創造力的重要場域。
展覽以共創與光影，探討生命的連結
《眾生共命：宮島達男》展出13組作品，包含2件全球首展新作、5件與台灣民眾共創的作品，呈現藝術家以LED數字探索時間與生命循環的創作脈絡。亮點作品包括〈十界互具〉、〈變動之畫〉、〈計數語言網絡〉與〈計數之聲網絡－台灣〉等，透過光影變化與多語倒數聲，展現「萬物相連」的哲思。
展覽於安藤忠雄設計的亞美館空間中展出，數字光影隨日照變化，與建築結構相互對話，呈現時間、空間與生命的共鳴。
其他人也在看
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 7 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
被家寧媽告獲不起訴！Andy老師首發聲：正義會遲但絕不缺席
YouTuber Andy老師（王崇睿）為了頻道「眾量級」的權益，持續和前女友家寧一家四口隔空交火，官司仍在持續進行中。不過，家寧的媽媽曾淑惠反告Andy誹謗、違反個資法的部分，今（7日）獲不起訴處分，對此，Andy老師也發聲了。中時新聞網 ・ 2 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 1 天前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。民視 ・ 1 天前
多年顧年邁母 「千萬信託」被獨漏 弟殺姐稱：太衝動
新北市三重發生一起駭人聽聞的殺人案件，肇因於家族千萬元信託金爭議。嫌犯因不滿年邁母親將千萬元資產設立信託，卻將受益人僅限於姊妹兩人而未包含自己，憤而持刀攻擊姊姊致死。據鄰居表示，平日嫌犯常照顧90多歲的母親，表現熱心友善，此次暴力行為令人震驚。事後嫌犯坦承行為太過衝動，對此深感後悔，但家庭已因此悲劇而支離破碎。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣 一圖秒懂犯罪組織結構
北檢偵辦柬埔寨「太子集團」在台涉洗錢與線上博弈等案件，近日共拘提24名被告到案，其中，包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員遭聲押，而本月5日，辜淑雯遭聲押禁見獲准，這也是全案首位被收押的被告。而全案人物綜複雜，成員眾多，不難看出「太子集團」龐大的詐騙帝國，24名被告中，5人遭聲押，16人分別交保，《三立新聞網》一圖讓你看懂「太子集團」犯罪結構網。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
140億美元比特幣沒收！ 美港星泰追殺「太子」詐騙帝國
太子集團創辦人陳志，因涉嫌強迫勞動、詐騙，遭到美國制裁通緝，價值140億美元的比特幣等資產都被沒收。目前陳志仍持續失聯，為了徹底擊破這個跨國洗錢鏈，包括香港、新加坡、泰國當局也出手，包含沒收遊艇、豪車等，亞洲政府凍結的相關資產，總價值超過百億台幣。TVBS新聞網 ・ 1 天前
陳梅慧今冥誕！太子集團「19人交保」 粉專列生前事蹟惹鼻酸
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，台灣檢近日大規模搜索，昨（4）日拘提25名被告到案，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」表示，今日是已故的金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，而她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，這樣的巧合讓不少網友感到鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 13 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
羅浮宮竊案嫌犯「竟是重機特技網紅」 同款逃亡坐駕直接露餡
據《衛報》報導，這起涉及價值8,800萬歐元（約合新台幣31.3億元）的皇室珠寶竊案，被形容為法國近年最大膽、最戲劇化的藝術品盜竊事件之一。根據法國司法單位透露，阿布杜拉耶出生於歐貝維利耶，案發6天後他隨即在家中被捕，目前面臨「組織性竊盜」與「犯罪共謀」的指控。該...CTWANT ・ 1 天前
陳志副手月砸百萬包養龍亨妹 誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光
自柬埔寨起家的跨國詐騙集團「太子集團」在台的金流與招待網絡全面曝光。台北地檢署4日指揮法務部調查局、刑事警察局及大安分局兵分47路搜索全台據點，拘提25人到案，其中包括太子集團台灣最高階幹部王昱棠、特助李守禮與人資長辜淑雯等人，全案依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》與賭博罪偵辦中。鏡報 ・ 1 天前
婦產科名醫林思宏又爆爭議！不滿鄰桌吵竟動粗 過往爭議一次看
知名婦產科醫師林思宏再陷爭議！繼詐保案、酒駕判刑後，他日前在台北市一間韓式燒肉店竟與鄰桌爆發肢體衝突。警方調查，林疑因不滿鄰桌聲音過大，竟掐住一名男子頸部並毆打另一人臉部，甚至對阻止的2名女子出言不遜。儘管雙方最終和解撤告，檢方也不起訴，但林思宏恐難擺脫爭議纏身的困境！TVBS新聞網 ・ 23 小時前
桃園南門市場大火！攤商衝現場崩潰「什麼都沒了」 在地人：好痛心
有60年歷史的桃園市南門市場昨（5日）晚間發生火警，約2/3個市場燒毀，損失難以估計。市長張善政一早抵達現場，說明現階段的補救措施，降低影響攤商的生計情形。對此，就有民眾表示，朋友在這邊經營3、40年，前幾天才進一大批魚貨，損失上百萬，到現在還不清楚受損情形，相當交集，不少市民也感嘆，「在地人的傳統市場一夕之間就燒毀了，好痛心」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
偷到媽祖頭上！南方澳「珊瑚媽」飾品遭竊 警12小時順利逮人
即時中心／梁博超報導宜蘭南方澳進安宮的「寶石珊瑚媽祖」神像，被譽為全台唯一且是全球獨一無二的藝術品，然而昨（5）日凌晨竟有竊賊闖入，只花45分鐘就把兩尊媽祖身上十幾條飾品全偷光，其中還包含單價高達2百萬的珊瑚項鍊，廟方粗估損失超過2千萬！所幸警方歷經12小時迅速破案，分別在台北和台中逮到2名竊賊，失竊珠寶也順利全數取回，全案將依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。民視 ・ 1 天前
叩! 誤以為旋轉踏板飛出 女騎士擦撞轎車涉肇逃
中部中心 / 中部綜合報導台中一名女騎士，騎車過程擦撞轎車，有聽到叩一聲，低頭查看機車的飛旋踏板，以為只是踏板飛出來，不曉得發生擦撞，離開現場涉嫌肇逃，被車主揪出報案逮人。另外六分局警方，偵辦肇逃案，調閱監視器發現，轎車懸掛偽造車牌，最後查到持有多面偽造車牌，挖出案外案，罪加一等。肇事車撞車後 只剩一顆大燈仍照開不誤。（圖／翻攝畫面）轎車行經台中西屯區廣福路，猛烈往停放在路旁的車輛撞上去，砰的一聲，轎車轉了一圈才停下來，但駕駛根本沒下車，裝沒事跑了，涉嫌肇逃。警方獲報，調閱監視器，以車追人，發現駕駛開著受損只剩一顆大燈的轎車逃逸，同時鎖定車牌號碼，發現車牌造假。警方向法院申請搜索票，展開查緝行動，果真發現，陳姓嫌犯持有多面偽造車牌女騎士騎車撞車後以為只是飛旋踏板彈出 結果竟然是撞車 涉嫌肇逃。（圖／翻攝畫面）另外一起肇逃案，發生在台中北屯，女騎士騎車經過轎車後，撇頭往左側看了一下，好像是左側飛旋踏板彈出來了，但她不以為意，但挨撞車主可氣炸了，因為騎士撞上她的愛車，留下刮痕。女騎士被通知到案，表示有聽到扣的一聲，以為只是飛旋踏板彈出來，不知道撞到車，並非故意肇逃，願意負起賠償責任。原文出處：叩！誤以為只是旋轉踏板飛出 台中女騎士擦撞轎車涉肇逃 更多民視新聞報導黑賓士狂飆2鎮！竊車賊連撞2人 毒品灑滿車內警封路圍捕終落網行竊「珊瑚媽祖」犯嫌身分曝光 在當地做八大缺錢花「還沒銷贓就被抓」不到30秒! 高雄男偷價值50萬金項鍊 才跑150公尺就遭逮民視影音 ・ 4 小時前
怒告誹謗、個資法不成！家寧母未聲請再議 Andy老師不起訴確定
YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（王崇睿）與家寧分手後爆出頻道與財務糾紛，家寧母親曾淑惠不滿遭指控恐嚇、獨吞商標，提告Andy加重誹謗與違反《個資法》等罪。新北地檢署偵辦後認定罪嫌不足，予以不起訴處分，由於曾女未於期限內聲請再議，全案不起訴確定。鏡新聞 ・ 7 小時前
太子集團涉洗錢45億 擁11戶豪宅+48車位 「在台操盤手」現身
太子集團涉嫌跨國詐騙遭搜索！警方在台47處行動，查扣高達45億不法資產，包含北市大安區11戶豪宅和48個車位，顯示其驚人財力。集團在台重要操盤手終於現身，包括涉協助洗錢的施姓、黃姓女子等人。檢調發現，太子集團在台涉四大違法，犯罪版圖更擴及帛琉，然而幕後首腦陳志仍在逃！TVBS新聞網 ・ 1 天前