以數字書寫生命的循環 宮島達男台灣首度個展《眾生共命》 亞美館隆重登場

亞洲大學蔡長海創辦人、蔡進發校長、亞美館李玉玲館長及藝術家宮島達男合照，共同見證這場藝術盛事。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】亞洲大學附屬現代美術館（亞美館）於114年11月8日隆重開幕日本當代藝術大師宮島達男（Tatsuo Miyajima）在台灣的首度美術館個展《眾生共命：宮島達男》。開幕記者會於今（7）日上午舉行，亞洲大學蔡長海創辦人、蔡進發校長、亞美館李玉玲館長及藝術家宮島達男親臨現場致詞，與各界貴賓共同見證這場藝術盛事。

亞洲大學創辦人蔡長海：以人文藝術厚植教育願景

亞洲大學創辦人蔡長海表示，亞洲大學創校24年以來，秉持教育的熱忱與使命，不僅在國際評比中屢創佳績，更致力於培養學生的人文藝術素養，實踐「國際化、創新化、人文化」的教育願景。

亞美館自2013年開幕以來，作為普立茲克建築獎得主安藤忠雄在台的首件建築作品，象徵著亞洲大學對藝術教育的長遠承諾。我們特別邀請前高雄市立美術館館長李玉玲博士接任兩館館長，在李館長的帶領下，今年特別策劃宮島達男《眾生共命》特展，呼應亞洲大學「全人教育」的核心精神~強調人與人之間的連結與共生。

未來，亞洲大學和亞洲大學附屬現代美術館將持續在教育、藝術與人文關懷領域深化合作，共同邁向新的里程碑。

以數字書寫生命的循環，宮島達男台灣首度美術館個展《眾生共命》 亞美館隆重登場。（圖/記者廖妙茜拍攝）

亞洲大學校長蔡進發：宮島達男以「數字」探討生命哲學

亞洲大學校長蔡進發指出，亞美館自成立以來已策辦多場國際級展覽，包括趙無極、羅丹、阿曼、草間彌生、奈良美智等世界名家展覽，並與哈佛、史丹佛、東京大學等名校舉辦論壇交流，展現高度的國際能見度。

他特別介紹宮島達男的創作理念~「持續變化（Keep Changing）」、「連結一切（Connect with Everything）」與「永無止境（Continue Forever）」，以及藝術家長期以LED數字作品探討人、時間與存在之間的關係。宮島先生的作品兼具科技與哲理，讓觀眾得以透過數字與光影思索生命的流轉與共命。

日本當代藝術大師宮島達男（Tatsuo Miyajima）在台灣的首度美術館個展《眾生共命：宮島達男》。（圖/亞美館提供）

亞美館館長李玉玲：以「當代藝術大師系列」開啟亞美館轉型

亞洲大學附屬現代美術館館長李玉玲表示，本次Human Life as Collective Experience《眾生共命:宮島達男》是她上任後策劃的首檔展覽，為亞美館成立12週年揭開轉型新篇章，並作為「當代藝術大師系列」的序幕。

李館長回顧自己在1998年首次接觸宮島作品時的印象，讚賞其以數字、光影展現純粹與無限變化的特質。此次展覽歷經近一年籌備，除了集結宮島達男過往超過30年的精彩作品，更邀請與霧峰地區長者、小學生、原住民族語教師、亞洲大學師生共同創作，實踐藝術家「Art in You.（眾生皆有藝性）」的精神。

她強調，《眾生共命:宮島達男》呼應安藤忠雄的建築語彙，融合生命、環境與人文關懷，象徵亞美館「跨出校園、跨域對話、連結國際」的全新方向。

日本當代藝術大師宮島達男（Tatsuo Miyajima）在台灣的首度美術館個展《眾生共命：宮島達男》。（圖/亞美館提供）

宮島達男：戰爭的反意詞是藝術

日本藝術家宮島達男在致詞中表示，這次在台灣舉辦首場美術館個展，能與眾多參與者共創，令他深感感動。他特別感謝亞美館、李玉玲館長、中亞聯大師生及霧峰地區民眾的投入，讓展覽成為真正的「共命」實踐。

他指出：「藝術家的存在並非孤立，而是與所有共創者、觀眾共同完成作品的整體。」宮島進一步分享，他認為「戰爭的反意詞不是和平，而是藝術」，因為唯有藝術能讓人們感受共情與喜悅，並修補分化的世界。他相信藝術根植於教育，而美術館正是孕育共感與創造力的重要場域。

亞洲大學蔡長海創辦人、蔡進發校長、亞美館李玉玲館長、藝術家宮島達男及各界貴賓，共同見證這場藝術盛事。（圖/記者廖妙茜拍攝）

展覽以共創與光影，探討生命的連結

《眾生共命：宮島達男》展出13組作品，包含2件全球首展新作、5件與台灣民眾共創的作品，呈現藝術家以LED數字探索時間與生命循環的創作脈絡。亮點作品包括〈十界互具〉、〈變動之畫〉、〈計數語言網絡〉與〈計數之聲網絡－台灣〉等，透過光影變化與多語倒數聲，展現「萬物相連」的哲思。

展覽於安藤忠雄設計的亞美館空間中展出，數字光影隨日照變化，與建築結構相互對話，呈現時間、空間與生命的共鳴。