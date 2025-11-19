以數據回擊經濟學人論述 龔明鑫嗆：說台灣有病的人才有病

英國《經濟學人》日前撰文論述台灣經濟問題，認為台灣經濟風光背後潛藏所謂「台灣病」的結構性風險，元兇就是長期低估新台幣匯率。不過，經濟部長龔明鑫今天(19日)拿出數據回擊，強調其他國家匯率阻升不阻貶的程度高於台灣，經濟卻比台灣差，顯示該文的論述難以支撐其結論。他還說台灣表現非常好，「說台灣有病的人才有病」，《經濟學人》應多關心中國經濟問題。

英國《經濟學人》以「台灣榮景的潛藏風險(The hidden risks in Taiwan's boom) 」論述台灣經濟問題，該報導引用其編製的大麥克指數，指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，經濟風光背後潛藏「台灣病」的結構性風險，導致台灣國人購買力受損、房價攀升。

經濟部長龔明鑫19日在「2025國際金融與資產管理趨勢論壇」做專題演講時，強調會用真實數據談台灣經濟，而非論述，「尤其是在《經濟學人》這一篇很奇怪的文章之下，讓大家參考」。他指出，歷經2018年美國總統川普(Donald Trump)1.0，美中大打貿易戰，還有COVID-19、俄烏戰爭等變局，現在又有川普2.0的對等關稅(Reciprocal Tariff)，但台灣不論是經濟成長率、消費者物價指數(CPI)通通挺了過來，今年經濟成長率預估不但有5％以上，還可「坐5望6」，全年CPI年增率估在2%以內，這樣的成績說台灣經濟有病「是非常奇怪的事情」，應該是模範生才對。

龔明鑫表示，雖然有人會說造成實質成長的原因是匯率升值所致，但經濟表現好的時候說是匯率漲，不好的時候又嫌匯率太低，到底台灣匯率是漲多還是漲少？他並強調這些年來各國貨幣有升有貶，台灣也是如此，很難將經濟成長歸諸於匯率，且其他國家貨幣阻升不阻貶的程度高於台灣，經濟卻比台灣差，顯示《經濟學人》的論述難以支撐其結論。

龔明鑫指出，或許有人認為台灣物價穩定、貧富差距相對小是因為政府干預所致，但「這不就是政府存在的意義嗎？」他還罕見地話鋒犀利，強調「說台灣有病的人才有病！」並建議《經濟學人》多關心中國經濟。他說：『(原音)他應該多多關心現在中國的狀況真的是非常糟，他國內的消費也不好，把所有的剩餘產品全部倒到全世界來，用低價的傾銷造成國際市場上非常大的混亂。所以我們的傳統產業遭受的困難這一波，不是因為關稅直接造成，關稅當然有影響，但是最重要的原因還是因為中國的低價產品全部都丟出來，這個才是最重要，所以經濟學人應該去幫他們提供意見，看看怎麼樣解決這個問題比較重要。』

不過，龔明鑫也提到，《經濟學人》論述延伸的一個問題值得思考，那就是台灣長期貿易順差累積大量外匯，儲蓄較多，再加上外資資金，政府確實在思考如何引導這些資金對接實質的民間投資，來促進台灣經濟。