以數據為本的食安管理：英國豬肉全程數位化追溯系統，為台灣市場把關

記者 洪俊維 / 報導

在國際肉品貿易中，穩定的品質與過去食安紀錄是進口商進行風險控管的核心。英國農業與園藝發展委員會（AHDB）長期建立的英國豬肉產業規範，將屠宰與加工流程全面數位化，讓品質與安全不再依賴經驗判斷，而是以數據說話，為台灣進口商、加工食品業與餐飲採購端提供高度透明的品質依據。

以「秒數與濃度」管理品質，讓每一批肉都一致

英國豬肉加工流程導入 RSPCA 高動物福利標準，並將關鍵環節全面數據化，目的只有一個：確保批次穩定、降低品質波動，特別適合需要大量、穩定供貨的加工與餐飲應用。

15～45 秒內完成關鍵處理，鎖住鮮度：

在屠宰流程中，英國規範明確要求於 15 至 45 秒的黃金時間內完成關鍵處理，避免肉質氧化。此一標準化流程，能提升真空包裝後的保存穩定性，對零售與加工業者而言，有助於延長貨架壽命並降低報廢率。

80～90% 氣體濃度監控，降低肉質變異：

英國採用高科技氣體系統，精準控制濃度，確保豬隻在低壓、無高度緊迫的狀態下完成轉化。減少肌肉緊縮與乳酸堆積，使解凍後的肉質穩定度更高，對中央廚房、連鎖餐飲與食品加工特別關鍵。

廣告 廣告

圖說／從「被好好對待的小豬」開始，每一步都有數據紀錄——英國豬肉以全程數位化追溯，讓品質與食安都有跡可循。

從農場到海運，溯源資料「零斷點」

英國豬肉的數位化追溯系統，整合農場管理、飼料來源、用藥紀錄與屠宰資料，提供完整的生命週期履歷，達到台灣邊境查驗與食安風險管理的高度要求。

針對藥物殘留風險，系統明確記錄每一筆用藥的法定停藥期（Withdrawal Periods），並強制在代謝完成前不得進入屠宰供應鏈。進口商可透過追溯碼即時查驗，大幅降低抽驗卡關的不確定性。

在飼料管理上，英國法規全面禁止使用任何哺乳動物或禽類蛋白質，並要求農場保存完整採購與成分紀錄，從源頭阻斷非洲豬瘟（ASF）透過飼料傳播的風險，確保英國豬肉長期維持「非疫區」的生物安全地位。

此外，所有合格出口的英國豬肉，皆須證明豬隻自出生至肥育全程於認證農場飼養，以生命週期履歷排除非列管豬隻混入供應鏈的可能。

圖說／豬隻安心長大，數據一路陪伴。英國豬肉用完整履歷，守住從農場到餐桌的每一步。

以數據建立採購信任，降低法規與商業風險

在食安法規趨嚴、消費端高度關注來源透明的市場環境下，英國豬肉以量化加工參數與完整追溯資料，協助台灣進口商、加工食品業與餐飲業者，在採購階段即完成風險控管。

透過清楚可查的背景數據，採購方能更有效率地評估產品合規性與穩定性，減少溝通成本與不確定風險。英國農業與園藝發展委員會（AHDB）也將持續提供數位化溯源制度支援，與台灣市場共同建立長期穩固、可信賴的肉品供應鏈。

【英國農業和園藝發展委員會（AHDB）在台聯絡人】

Cathy LIOU

cliou@hopscotch.one