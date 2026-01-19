以數據驅動擴大普惠 信保基金成立數位暨風險管理部

（中央社記者曾筠庭台北19日電）為推動數位轉型與強化風險治理，財團法人中小企業信用保證基金今天宣布，正式成立「數位暨風險管理部」，期望透過數據驅動營運決策，並以達成提升效率、精準風控及擴大普惠為3大目標，為信保業務開啟轉型新里程。

信保基金董事長魏明谷表示，面對AI與數位科技快速發展，信保基金順應趨勢，以數據驅動決策、以科技強化風險管理、以制度確保永續經營，打造更友善的送保環境，未來將藉由優化風險評估機制與數據視覺化，強化數據治理韌性，提供更即時且精準的服務效能。

信保基金今天發布新聞稿指出，新成立的「數位暨風險管理部」將以數據為核心，推動業務創新，透過精進核保模型與優化風險管理流程，提升作業效率與決策透明度，同時擴大中小企業取得金融資源的機會。相關推動項目包括業務流程數位化、各類風險模型優化、建置線上直接保證申請及銀行媒合平台，以及資料倉儲與決策支援系統等，全面落實數位化精準支援目標。

信保基金指出，近年營運量能持續攀升，去年每月融資金額穩定站上新台幣千億元，融資餘額達1.7兆餘元，全年保證融資金額亦接近1.8兆元，雙雙創下歷史新高。

累計至今，信保基金已協助超過76萬戶企業，向金融機構取得超過29兆元融資，累計保證金額也突破22兆元。信保基金表示，未來將持續深化數位轉型，精準回應中小企業融資需求，成為中小企業最堅實的後盾。（編輯：潘羿菁）1150119