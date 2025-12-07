以數理核心驅動新世代競爭力 高名菁英盃南台灣六大考區同步登場

高名教育事業集團擁有三十多年的辦學經驗，今年舉辦第18屆「菁英盃數理能力檢測暨高年級進階挑戰賽」。 圖：高名教育事業集團/提供

[Newtalk新聞] 在科技急遽翻轉的年代，孩子的「數理能力」已成為預見未來競爭力的關鍵。高名教育事業集團第 18 屆「菁英盃數理能力檢測暨高年級進階挑戰賽」，今（7）日於南台灣高雄、屏東、台南同步開考，吸引國小三至六年級學生踴躍參與，歷年累計參賽人數已破 4 萬多名，儼然成為國小數理能力鑑定的重要指標。今天同時精心規劃《滑世代的心智導航》專題講座，從網路監管到培養數位素養核心能力，希望人人成為負責任的數位公民。

廣告 廣告

菁英盃是高名年度舉辦的大型跨學區專業學科能力檢測，檢測科目包括數學科 、自然科，高年級加考數理素養，檢測目的不是比輸贏，不是要考倒孩子，而是進一步看見孩子的可能性，讓家長更了解孩子的學習狀況及學科程度。今年特別規劃高年級三人組隊參加進階挑戰團體賽，爭取最高榮譽及高額獎金。

高名菁英盃重視「生活化情境應用」、「邏輯推理與分析」、「科學觀察與實作概念」、「問題解決與思辨能力」。高名教育事業集團學務長郭毓倫表示：「科技突破並非來自單一科目，而是數學建模、物理原理與科學探究的整合。國小階段若能打好數理基礎，孩子未來將更具主動性與競爭力。」

《滑世代的心智導航──從網路監管到數位素養》專題講座，特聘臨床心理師協助家長掌握新世代數位教養的核心方向，目標是培養孩子具備核心數位素養能力，更要他們成為負責任的數位公民，除了創造數位學習環境，讓孩子具備對資訊的批判性與鑑別力，也教導他們對於安全意識與隱私保護的重要，以及負責任的表達與溝通禮儀、數位創造與積極貢獻意識等，這些都需要家庭、學校與社會合力完成。

為協助孩子具備跨域整合與實作能力，從操作與推理中真正理解並應用知識。高名於寒假將推出三大主題課程包括愛因斯坦的魔法覺醒：光與氧化還原─科學實驗 × 探究能力；文淵國語文：千機百計—古機關智慧與邏輯—語文 x 推理能力；數學奇兵：Mine 擋路—數學板塊與座標對應—遊戲化 × 解題能力。課程以素養為核心，協助孩子具備跨域整合與實作能力，以及從操作與推理中真正理解並應用知識。

高名教育事業集團擁有三十多年的辦學經驗，秉持教育的初心，承載著家長與學生的期望，堅持「Do Our Best」培養孩子挑戰未來的自信與能力。站在教育現場的第一線，高名以面對面的互動、手把手的引導，實踐有溫度的教育精神，陪伴孩子們走進學習殿堂，迎向世界的舞台。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

8歲兒遭爆在校霸凌打人又「脫褲」 賴瑞隆：跟同學嬉鬧後不妥行為

台南女警開單竟遭違停駕駛持斧頭猛砍受傷！防彈背心擋下致命攻擊

菁英盃檢測科目包括數學科 、自然科，高年級加考數理素養。 圖：高名教育事業集團/提供