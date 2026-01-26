以文字分享誠實價值 永慶誠實徵文比賽臺南賽區開跑





臺南的學生們看過來，第四屆「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」開跑了！邀請就讀臺南市各公私立國小中年級、高年級和國中學生，寫下自身對誠實的體悟，還有機會贏得獎學金！徵件日期自即日起至4/10(五)止，歡迎踴躍投稿。

由永慶慈善基金會主辦、聯合報系承辦，臺南市政府教育局擔任指導單位，永慶加盟四品牌贊助的「永慶誠實徵文比賽」，去年首次在臺南舉辦便獲得來自70所學校、1,052件作品投稿。有巢氏房屋暨台慶不動產嘉南區經管會長謝旺瑋表示，去年看到孩子們的作品多從校園生活、家庭互動出發，描寫自己選擇誠實、勇敢面對的過程，唯有誠實面對自己的錯誤和優缺點，才能真正成長和進步，我們期待今年能有更多的學校和學生一起來參與，讓誠實的種子在府城的各個角落持續成長茁壯。

永慶加盟四品牌嘉南區經管會前進臺南市大成國小推廣誠實徵文比賽。(永慶慈善基金會提供)

隨著生成式AI日益普及，在生活上或學習中要獲得答案變得更加容易，相對壓縮了獨立思考的空間。永慶不動產暨永義房屋嘉南區經管會長蔡武霖認為，寫作沒有標準答案，徵文比賽的目的在於讓孩子有練習整理思緒與表達想法的機會，培養面對問題的判斷力與責任感，讓思考重新成為學習的重要過程，同時也深化孩子對於誠實價值的理解，讓品德教育不只停留在口號，而能真正內化成日常行為的一部分。

永慶誠實徵文比賽以「誠實」為核心主題，鼓勵學生從自身經驗出發，藉由書寫與反思的過程，引導學生回顧生活中的抉擇時刻，誠實如何影響自己及他人。各組徵文題目分別為：國小中年級組「我心目中的誠實小英雄」，國小高年級組「那一刻，我選擇誠實」，國中組「誠實與信任」。誠摯邀請臺南市各公私立國小及國中生踴躍投稿。更多資訊可至臺南市永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產門市洽詢，或至活動官網查詢：https://event.udn.com/yccontest2026/。