以文學看見宜蘭 蘭陽文學叢書新書亮相
記者林坤瑋／宜蘭報導
一一四年蘭陽文學叢書新書發表會二十九日於中興文化創意園區舉行，本屆徵文以「關於宜蘭的書寫進行式」為主題，件數較去年多出近一倍，作品涵蓋小說、新詩、散文、人物傳記和報導文學，最終兩件作品脫穎而出，分別為徐惠隆的《文學肝膽》和陳宜萱《棲居》，代理縣長林茂盛親自給予作家鼓勵及表揚。
今年度蘭陽文學叢書兩部入選作品分別為徐惠隆《文學肝膽》與陳宜萱《棲居》，一部為人物傳記式散文，另一部則是抒情散文集。兩部作品分別照映出不同面向的視角，前者講述宜蘭文學悠悠長河的重要人物，以敦厚之筆道出時間裡的人情故事；後者則展現年輕的靈光，從外地遷居至宜蘭，將走過的路、讀過的書縫入感性的情韻節奏之中。
林茂盛表示，文學是環境與土地交融的產物。此次徵件展現了宜蘭多元的人文底蘊與豐富創作能量，這些作品能讓讀者看見宜蘭的地方故事及多元面貌，期待蘭陽文學叢書持續累積創作能量，讓更多人透過閱讀感受蘭陽平原這塊土地的魅力。
