以日光構築空間詩意，設計團隊榮獲2024 OPAL AWARDS Winner ！

撰文 TZU｜圖片提供 一澄設計

樣品屋勾勒出人們的生活藍圖，扣人心弦的細節創造許多悸動，同時能盡情演示家的樣貌，玩味更多不同的可能性。一澄設計團隊給予樣品屋「賦居」優雅的姿態，在淡彩中有著石紋、木紋、金屬、燈光的細緻豐富，有機的線條帶動室內的流暢動線，並昇華公私領域的體驗性，細膩的設計手法因而打動國際大獎，榮獲2024 OPAL AWARDS Winner！



公私領域的巧妙分野

玄關的設計以流暢的轉折動線引導視線，宛如一場鋪陳已久的序曲，讓人一步步感受空間層次的變化。公領域的開放式設計使客廳、餐廳與廚房融為一體，視覺無阻隔、動線無拘束，無論是家庭成員的互動還是賓客來訪，都能自然地流動於不同機能區域間。這樣的規劃不僅提升空間使用的彈性，更享有日常生活的輕鬆愜意。



相對地，私領域則透過一扇拉門巧妙區隔，讓家人能夠享有親密的寧靜時光。主臥與次臥各自獨立，每位居住者皆擁有專屬的休憩空間。此外，還規劃了一處精緻的品酒室，讓人在工作或社交之餘，也能有一個完全放鬆的私密角落。

廣告 廣告



有層次的色調與材質圍塑「光廳暗房」

設計團隊巧妙運用色彩與材質，依照空間機能區分場域氛圍。客廳、餐廳等公共空間以淺色系為主，搭配環保塗料與大面積的石材，營造輕盈舒適的社交氛圍。同時，弧線元素的加入使空間更具柔和感，讓設計語彙更加豐富。而私領域如臥室與品酒室則採用深色調，搭配木質紋理與皮革軟裝，呈現溫潤且沈靜的氣質。「光廳暗房」轉換著不同場域的氛圍，也符合機能所需。品酒室特別選用了鍍鈦金屬與墨紋石材，賦予低調奢華的享受，與公共區域的淡雅設計相映成趣。



此外，燈光在空間中扮演著重要角色，仔細安排每個視角，讓家裡的每一幀畫面都如同電影分鏡。在公領域，大面積的自然採光搭配明亮且均勻的燈光，輔以間接光讓空間更顯層次，柔和的光線營造出輕盈舒適的感受。私領域的燈光則散發出溫暖且靜謐的氛圍，幫助放鬆身心。

玄關利用動線轉折設計，以及精緻的材質營造迎賓印象牆，打造「柳暗花明又一村」的體驗。

大面落地窗引入光線，以明亮色調與開放格局營造舒適的交流空間。

以木皮天花板搭配柔和的燈光設計，讓用餐的儀式感十足。

以流暢的動線設計串聯各個機能區域，讓生活更加直覺便利。

私領域內的品酒室，以鍍鈦金屬與墨紋石材交織，呈現精美色調，為屋主營造低奢而靜謐的品味角落。

臥室運用大地色調與溫潤木質，打造沉靜放鬆的休憩氛圍。

一澄設計事業／董家錦、王俊智

地址：桃園市桃園區藝文一街86-6號10樓

電話：03-3584168

Email：theone@theonedesigngroup.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>一澄設計事業

立即聯絡>>>一澄設計事業