以日為師 黃國昌：聯合政府新啟示

民眾黨主席黃國昌（中）二日上午出席「聯合政府的理論與實驗」論壇，活動前接受媒體聯訪。(中央社)

記者傅希堯∕台北報導

日本新任首相高市早苗與日本維新會共組聯合政府，民眾黨主席黃國昌二日表示，聯合政府的理念不管在中央或地方，都具廣泛適用的可能性，尤其目前台灣政治版圖與政黨間彼此發展狀況，相信在未來十年聯合政府恐是台灣必須採行的模式。

台灣民眾黨上午舉行「聯合政府的理論與實驗日本經驗，台灣的新選擇？」論壇，從日本案例出發，探索台灣未來推動聯合政府的可能路徑。

黃國昌表示，研討會把著眼點放在日本首相高市早苗最近所成立的聯合政府，因為過去自民黨基本上是採穩定與公民黨合作的態勢，不過今年高市早苗的聯合政府非常特殊，是跟日本維新會共組聯合政府。

黃國昌說，自民黨跟日本維新會所組成的聯合政府，是在高市早苗當選首相之前，兩黨就簽署政黨合作協議，針對在國會裡要推動的法案、重要政策，都白紙黑字寫得非常清楚。相信這樣的經驗對台灣未來在邁向聯合政府理念時，在具體實踐上會有很多啟示。

黃國昌表示，除學術研討外，民眾黨也積極籌辦地方聯合治理的聯合論壇，規劃北中南至少各辦一場，目前已確定人選的是基隆市長謝國樑及民眾黨籍的副市長邱佩玲；中部、南部還在積極規劃中。希望把地方政府聯合治理的經驗、未來展望，有機會讓更多台灣人民參與。

媒體詢問，未來推動聯合政府，如果要與國民黨合作的話，哪幾個縣市會納入範圍。黃國昌說，目前沒有鎖定在特定縣市，因為聯合政府的理念，不管是在中央或地方政府，從外國經驗都可看出，它具有廣泛適用的可能性。