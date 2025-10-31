以時間換空間！彭博：川習劃休戰協議 美中雙方正為自己爭取深層對抗優勢

《彭博新聞》報導，美國總統川普(Donald Trump)在與中國領導人習近平會晤後笑容滿面的稱這場對話「非常棒」，但兩人這次達成的一年休戰協議，恐僅能暫時穩定兩大經濟體關係，而非真正化解根本分歧。報導認為，美中雙方都藉此爭取時間，目的要進一步降低戰略領域上對彼此的依賴，同時也這場會晤也凸顯出，中國自川普第一個任期以來，實力已經大幅增強。

關稅降幅足讓中企在競爭中維持優勢

報導指出，川普在與習近平會面後，同意削減芬太尼(fentanyl)相關產品關稅，並延長現有的雙邊關稅休戰協議，讓許多商品的關稅維持在約47%的水準。報導分析，這個關稅幅度已足以讓中國龐大的製造業在區域競爭中保持優勢。更重要的是，美方同意暫停一項擴大黑名單中企限制的規定，顯示習近平對稀土出口的全面管制，可能已成功限制美國進一步祭出新的出口管制，而這正是中國多年來力求達成的目標。

廣告 廣告

中國以稀土威脅美國策略奏效

華盛頓戰略暨國際研究中心(CSIS)高級顧問史考特．甘迺迪(Scott Kennedy)表示：「中國確實做出了一些讓步，但更明顯的趨勢是，中國的威脅讓美國撤回了一連串原本準備實施的限制措施，也顯示習近平為中國的經濟體系及其追求全球領導地位的努力，創造了更多安全空間。」

對川普而言，這份協議提供了明顯的短期政治收穫，中國恢復農產品採購有助鞏固他在農民選民中的支持，而TikTok美國業務的出售則可作為他爭取年輕選民資本。同時，華府的強硬派也鬆了一口氣，因為川普並未允許中國取得輝達(Nvidia)頂尖的人工智慧晶片，也沒有放鬆美國對台灣的承諾。然而，專家指出，協議並未觸及長期的貿易結構問題，也未能削減龐大的美中貿易失衡，這次會晤結果看來更像只是一場暫時停火，而非結束這場可能持續多年的全球主導權之爭。

川普獲得短期政治收穫與「戰略性脫鉤」

川普第一任期的首席對中貿易談判代表萊特海澤(Robert Lighthizer)30日表示：「我不認為你會看到完全的脫鉤，而是所謂的『戰略性脫鉤』」他還補充說：「這種狀態恐怕只能維持幾個月，也許一年左右，之後又得回到談判桌上，再重新檢視整個局勢。」

川普在返回途中於空軍一號上向記者表示，他也有相同的看法。川普表示：「我們已經有一份協議，未來每年我們都會重新談判這份協議。」並補充他認為協議「會很順利地持續延長」。

根據《彭博經濟》(Bloomberg Economics)分析，美國將芬太尼相關關稅削減10%，對中國及全球貿易都將產生顯著影響。在其他關稅項目不變的情況下，整體美國對中國的平均關稅稅率將從40.8%降至30.8%。此外，美國放棄執行「附屬企業規則」（affiliate rule）(即關聯企業)可減輕繁瑣的監管壓力，恐激怒那些認為北京利用複雜持股結構規避美國對敏感技術出口禁令的人士。

中國抓住美國弱點更凸顯美中深層戰略對抗

在這場廣泛範圍對抗中，中國則是顯得信心十足，川普暫停執行關聯企業的出口限制，代表習近平第二次成功利用稀土出口作為籌碼，迫使美國總統讓步。第一次則是讓美方同意將關稅從高達145%的天價水準調降。

美方上月公布，凡是被列入黑名單企業持股比例達50%以上的子公司，也將受到與母公司相同的出口限制。華盛頓彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)高級研究員喬爾澤姆帕(Martin Chorzempa)日前發布報告指出，若關聯企業出口限規定生效，受影響企業將擴增至兩萬家。

中國商務部前顧問屠新泉表示，雙方30日的讓步反映出彼此都難以承受進一步的經濟代價。不過，他也指出，中國對稀土供應的掌控，讓北京手中多了一張過去不曾真正動用的「王牌」。屠新泉表示，「我們不能說這張牌永遠有用，但至少目前，我們已經抓住了美國的弱點。」

觀察人士指出，這場短暫的休戰雖暫時穩定局勢，卻掩蓋不了美中之間持續加深的戰略對抗。雙方都在利用時間調整供應鏈與政策方向，為未來更激烈的「脫鉤與競爭」鋪路。