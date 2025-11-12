以智慧讓醫療更有溫度 秀傳醫療體系副營運長郭昭宏獲全球華人公益大使肯定

秀傳醫療體系副營運長郭昭宏醫師，長期投入優質醫療服務推動、積極落實ESG永續精神，並以AI及創新驅動醫療照護轉型，近日獲頒「第八屆全球華人公益大使」表彰，該獎項肯定其致力讓醫療不僅可近、可及，更能可感、可依賴，成為社會穩定與健康支持的重要力量。(見圖)

秀傳醫療體系今(十二)日說明，郭昭宏為腸胃內科專科醫師，曾任高雄市立旗津醫院、市立小港醫院及市立大同醫院院長，亦為高雄醫學大學醫學系內科教授，兼具臨床、教學與醫院管理經驗。他表示，醫療的核心始終是人與人之間的信任與支持，「醫療不是等病人來了才開始，而是願不願意先走向需要的人」。

廣告 廣告

在智慧醫療發展上，他推動AI臨床輔助系統、影像判讀平台與智慧病房資訊整合，協助醫護團隊在繁忙與高強度的照護環境中，能將心力更多回到病人身上，提升照護品質與安全性；透過遠距醫療及移動式診療服務，偏鄉長者、行動受限者及產業園區勞工也能獲得穩定醫療支持，落實健康公平。

郭昭宏指出，科技不是要取代醫護，而是讓醫療把人放回中心，當流程變順、資訊透明，醫護才能有時間真正聆聽與陪伴，這就是智慧醫療存在的價值。二○二四年更因此曾榮獲數位鼎革獎。

在永續經營（CSR）方面，他強調醫院並非獨立於社會之外，而是社區的一部分；秀傳醫療體系以節能減碳、醫療資源循環管理、友善院區建置及社區長期照護鏈結等策略，逐步建立「可以長期信賴」的健康支持系統。透過與地方政府、教育單位、社福組織與企業協作，讓醫療陪伴能深入每一個生活現場。二○二四年更榮獲【APSAA亞太永續行動獎】頂尖永續長獎的殊榮，是當年醫界唯一獲此殊榮。

秀傳醫療體系強調，這次獲獎是對團隊長期努力的肯定，未來將持續以「智慧醫療×永續共好」為核心，深化社區健康照護網絡，讓民眾在生命的每一個階段，都能感受到醫療帶來的支持、理解與溫度。