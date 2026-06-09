以智慧醫療守護長輩健康 榮民企業家張國源回饋袍澤
【記者葉柏成/新北報導】為深化與優質榮民企業合作連結，並將智慧醫療科技導入榮民照護服務，板橋榮家主任陳桂美與新北市榮民服務處處長陳立中日前共同拜會源星生醫科技股份有限公司董事長張國源，雙方針對退除役官兵就業媒合、高齡健康照護及智慧醫療發展等議題深入交流，攜手為榮民眷打造更完善的照顧網絡。
身為榮民企業家的張國源，多年來持續投入智慧醫療研發，並秉持回饋袍澤的初心，關懷榮民及眷屬健康。近期源星生醫慷慨捐贈板橋榮家、花蓮榮家及花蓮榮服處多項智慧照護設備，協助第一線照護工作推動。相關設備結合雲端數據分析與人工智慧預警技術，可即時掌握長者生理數據變化，及早發現潛在心血管風險，提升健康管理效能，讓長輩獲得更即時、更精準的照護服務。
陳桂美表示，隨著高齡化社會快速來臨，智慧照護已成為未來發展的重要方向。板橋榮家積極推動智慧榮家建設，希望透過科技應用提升照護品質與住民生活福祉。感謝源星生醫捐贈先進設備，不僅展現企業善盡社會責任的精神，也為榮家智慧照護注入新的能量。
談及企業發展歷程，張國源分享，源星生醫長期專注於智慧醫療技術研發，成功開發「人工智能預警心臟病技術」，並榮獲美國百大科技獎（R&D 100 Awards）IT／電氣類別第一名的肯定。能夠將自主研發成果實際運用在榮民照護領域，守護昔日並肩奮鬥的袍澤及其家屬，對他而言不只是企業經營成果，更是一份責任與使命。
除了投入智慧醫療照護，張國源也十分關心退除役官兵職涯發展。他表示，源星生醫歡迎退除役官兵加入團隊，將提供多元就業機會，協助退役弟兄順利接軌職場，發揮所長，共同投入智慧醫療產業發展，在新興科技領域開創人生第二舞台。
陳立中指出，張董事長長期支持榮民服務工作，不僅熱心捐助榮服處及榮家善款與照護設備，更加入輔導會特約商店行列，提供退除役官兵專屬優惠，以實際行動回饋社會、照顧袍澤。未來相關智慧量測設備也可望結合輔導會「安心御老平台」服務，進一步提升健康照護品質與服務效能。
陳立中強調，榮服處未來將持續鏈結企業及社會各界資源，深化公私協力合作，擴大資源整合效益，建構更綿密完善的榮民服務照顧體系。透過像張國源這樣熱心公益的榮民企業家投入，不僅讓智慧醫療照進照護現場，也讓退除役官兵感受到來自社會各界的溫暖支持與關懷。
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