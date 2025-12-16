以書寫承接臺灣音樂與歷史記憶 NTSO國立臺灣交響樂團80週年特刊《蓄銳80》發表
【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立臺灣交響樂團（15）日在臺北市中山堂光復廳舉辦80週年特刊《蓄銳80》發布會，由文化部長李遠、國立臺灣交響樂團長歐陽慧剛及80週年特刊主編吳家恆進行對談，文化部政務次長李靜慧、特刊撰文者，以及多位前任團長、團員，包含國臺交第6任團長兼指揮陳澄雄、曾任省交合唱指揮（現任台北愛樂文教基金會藝術總監）杜黑、曾任省交長笛團員（現任國際新象文教基金會藝術總監）樊曼儂等出席，共同見證這本承載樂團80年記憶與臺灣音樂史的重要出版。
文化部表示，國臺交創立於1945年第二次世界大戰終戰的同年，當年12月15日國臺交於「臺北公會堂」（今臺北市中山堂）舉辦創團首場音樂會。80年後，國臺交特別在同一天、同一地點辦理《蓄銳80》發表，象徵歷史回望與文化傳承的延續，也在慶祝樂團誕生的同時回望戰爭的終結，「音樂的歡愉，與歷史的沉靜，在此交會」。
國臺交表示，過去半世紀以來，每逢10年團慶便出版專刊。《蓄銳80》由音樂工作者吳家恆主編，邀集吳孟宇、李志銘、孟瀟、明格斯、林耀民、陳效真、陳惠湄、黃俊銘、楊忠衡等多位音樂與文化書寫者共同撰文，並由吳鳴協助審定，從多元角度回望國臺交的音樂歷程。特刊以長時段視角出發，向前回望日治時期臺灣音樂發展的基礎，梳理古典音樂在臺灣形成的歷史脈絡，並循序呈現省交自臺北時期、遷移臺中，至升格為國立臺灣交響樂團的關鍵轉折與制度變遷。
《蓄銳80》亦規劃「影響80」專題，以人物群像方式呈現80位對臺灣音樂發展具有關鍵影響的音樂家，以精要的人物簡介，勾勒臺灣音樂在不同世代中的累積與傳承。《蓄銳80》以嚴謹而深刻的書寫，不僅記錄一個樂團的發展軌跡，更呈現國臺交如何在不同時代中與臺灣社會共同呼吸，具體而微地映照出臺灣音樂史與文化史的重要篇章。
發布會以對談方式進行，文化部長李遠表示，國臺交在創立80週年時辦理了許多慶祝活動，他都因為其他行程無法親自參與，所以今天無論如何都要來參加，最重要的就是要感謝在80年歷史中，所有國臺交的團長、團員、行政人員，以及協助國臺交發展的人及觀眾。李遠認為，國臺交成立於1945年戰後臺灣最為資源匱乏、甚至情勢黑暗的年代，一直以音樂陪伴大家，到今日，國臺交不僅是臺灣的交響樂團，更帶著臺灣走向國際，包含前任團長劉玄詠如今成為奧地利大使，開啟「文化外交」之路，「這80年歷史代表的不僅是臺灣的音樂史，更是整個臺灣歷史的縮影」。
本身也是音樂家的國臺交團長歐陽慧剛則說，擔任國臺交團長前，他只要專注於演奏，但是在國臺交80歲生日的此刻接任團長工作，他彷彿走入一個古老的房子，越挖掘就發現有越多豐富的故事，在參與整本書的編撰後，他很自豪地說，「國臺交的歷史就是臺灣的近代音樂史」，幾乎每一個臺灣音樂人都與國臺交有關，包含他自己，從音樂班到音樂專才的培育，都是從國臺交開始；在萬物匱乏、精神相對不容易滿足的時代，國臺交以音樂、演奏給了許許多多人親近藝術的機會；乃至於一直以來國臺交對創作、教育等的貢獻，讓他除了驕傲成為國臺交一員以外，更深刻認知要繼續延續這些重要的使命往下走。
歐陽慧剛也回應李遠對於國臺交80年歷史幾乎代表著臺灣的縮影，雖然80年的發展可說是「一路坎坷」，從警備總司令部時期，團員隨到隨考、「男女兼收」，臺灣省政府時期甚至曾一度轉為民間樂團，也曾寄居師大，直到跟隨臺灣省政府南遷臺中、進而落腳霧峰。不變的是這不斷變化的過程中，國臺交始終保持演奏及創作的任務，包含雲門舞集的首場公演，也是由當時的省交主辦，「許多臺灣藝術的開始都有國臺交的身影，這個屬於臺灣人的樂團，在80年前就已成立」。
談到國臺交未來的發展，李遠以電影創作的經驗分享，一部電影裡必須涵括文學創作、美術設計、影像、音樂，雖然大眾對於音樂的印象，總認為是所有藝術裡最純粹的，但是「藝術間原本就是相通的」。所以，他也非常讚許及期待，國臺交能持續80年慶祝活動中，與國美館、南國美等以臺灣的視覺藝術與交響樂的合作，持續與各領域進行跨域合作；同時，也期許國臺交不僅繼續在國內扎根，也能帶著臺灣的聲音走向國際。李遠強調，文化部預算近年雖然已到達300億元規模，但是唯有跨域合作，才能讓文化的力量更強大、更被大家感覺及看見，也更有機會引進更多資源。
歐陽慧剛則回應，國臺交近年在不斷換血後，團員已成為國內公立樂團平均年齡最低的樂團。國臺交除了持續在演奏技術、藝術性維持的精進追求，也不忘公共性的價值，從他4月上任後，他陸續與臺文館、國美館、南國美等合作，甚至與工藝中心合作工藝之歌的管弦樂版MV製作，希望一點點的跨域、一點點的想法投入，能吸引更多不同的受眾，「讓音樂能夠更容易親近，實踐全民樂團的理想」。
主編吳家恆指出，參與《蓄銳80》編輯工作，是一次既期待又敬畏的經驗，而透過今日的對談，更讓他理解回望國臺交的歷史，無論是人員流動、時局變遷或史料保存，都使書寫充滿挑戰，也正因如此，更需要在前人研究與既有成果的基礎上，持續累積、誠實記錄，「有願就會有力」。
今日發布會上，國臺交首席弦樂團也演出2首極具象徵意義的作品，一為小約翰‧史特勞斯《美麗的藍色多瑙河》，這首誕生於普奧戰爭陰影中的圓舞曲，曾以明亮旋律帶給社會力量；另一首則是呂泉生作曲的《阮若打開心內的門窗》，此曲在1958年亦於中山堂首演，承載戰後臺灣社會的情感記憶。2首作品跨越時空，在同一場域再次響起，不僅照見不同時代的集體情感，也象徵音樂在歷史中持續發揮凝聚與撫慰的力量，為發布會增添深刻的歷史回聲。
國臺交指出，《蓄銳80》不僅是對過往80年的回顧，更是一種面向未來的蓄力，展望下一個時代，國臺交將持續以「專注本業」為核心，精進演奏水準與藝術品質，成為音樂家最堅實的後盾，並以更親近、友善的方式服務觀眾，邀請更多人走進音樂廳，感受古典音樂在生活中的溫度。作為臺灣歷史最悠久的職業交響樂團，在邁向下一個80年的路上，國臺交也將持續肩負文化公共性的使命，透過演出、推廣與陪伴，以藝術回應社會、連結土地與人民，並以國家樂團的角色，穩健而堅定地守護本業、拓展視野，讓音樂成為臺灣這座島嶼共同的語言，在國際舞台上繼續為臺灣發聲。
