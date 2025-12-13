以書畫回饋社會 許民盛榮獲玉山美術貢獻獎

南投縣副縣長王瑞德（右）頒贈獎盃給玉山美術貢獻獎得主許民盛。（圖南投縣文化局提供）

記者劉晴文／南投報導

南投縣文化界盛事─玉山美術獎十三日頒獎，至高榮耀貢獻獎由許民盛榮膺；許民盛投入藝術創作、教育推廣與社區文化參與長達五十年，退休後仍不遺餘力推動藝文活動，以書畫回饋社會。而今年特別增設的兩名玉山獎，由水墨膠彩類首獎吳惠淳與工藝類首獎王子齊脫穎而出，兩人分別獲頒二十萬元獎金。

玉山美術獎開辦至今已邁入第二十六年，南投縣政府文化局十三日在演講廳舉辦頒獎典禮，副縣長王瑞德代表縣長許淑華頒發獎盃，書畫家李轂摩等眾多藝文界人士出席觀禮。此次玉山美術貢獻獎由知名美術家許民盛獲得，許民盛的家人與文化界代表也上台獻花及合影，現場響起熱烈掌聲，氣氛感人。

許民盛為南投縣草屯鎮人，長年投入藝術創作、教育推廣與社區文化參與，對地方藝術發展貢獻卓著，五十年來持續精進於水彩、水墨與書法三大領域。他筆下的作品，既有日月潭的湖光瀲灩，也有合歡山的四時變幻，這些創作不僅顯示出深厚的技藝與真摯的情感，更蘊含著對土地的關懷與認同。他既承襲傳統筆墨精神，又融入生活速寫的觀察，展現出兼具深度與溫度的人文氣息。

許民盛在教育領域奉獻超過三十年，無論在小學、暨大附中，或社區大學與長青學苑，皆以耐心與專業啟發學生，退休之後，仍不遺餘力推動藝文活動，曾任南投縣美術學會理事長，並長期擔任埔里小鎮寫生隊總幹事，帶領隊員全台寫生，策劃展覽與各項活動，讓藝術走進鄉鎮與人群。他也積極參與公益義賣與藝術推廣，以書畫回饋社會。

此次徵件展類別有油畫、水墨膠彩、水彩、書法篆刻及工藝類，分別由陳易村、吳惠淳、吳尚靜、陳進展及王子齊獲第一名，今年首設的玉山獎，由各類第一名中遴選出兩名，結果由王子齊與吳惠淳榮獲。而典禮中也同時表揚竹藝產品開發競賽獎得主。