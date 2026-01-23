以木刻馬藝迎年 「木馬緩行集」展現生肖木雕多元風貌

三義木雕博物館以木刻馬藝迎新年「木馬緩行集」展現生肖木雕多元風貌。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府文化觀光局三義木雕博物館即日起至一一五年三月二十二日止在該館二館三樓、四樓展出「木馬緩行集-馬年生肖木雕展」，展出作品七十二件，相關訊息至三義木雕博物館網站https://wood.mlc.gov.tw查詢。

「木馬緩行集 馬年生肖木雕展」，本聯展由臺灣藝術大學雕塑系楊北辰教授發起策劃，展出藝術家涵括國內知名木雕藝術家：韓旭東、楊北辰、賴永興、羅又睿等，及三義木雕名家：陳德隆、張信裕、黃石元、黃瑞元等，日籍藝術家：芝田典子，澳門藝術家：姜運威。另有江孟禧、楊運臻、陳廷曜、潘煒中等臺灣新生代新銳木雕藝術家，及畢業於臺灣藝術大學、大葉大學之優秀青年木雕藝術家。

每年舉辦生肖展，集結台灣資深、新銳與青年三個不同世代的木雕藝術家，共同以該年生肖動物為主題，提出的袖珍木雕創作表現。每位藝術家皆以不同的創作視角，來呼應台灣傳統年節氣氛中「賀歲祈願」與「除舊迎新」的美好傳統， 讓至三義木雕博物館走春觀展的民眾，透過欣賞藝術來迎接美好的一年。