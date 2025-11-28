以木紋與石材描繪人文溫度，45 坪日式現代風打造隱形收納 X 無壓動線的生活場景

編輯 Yuwei｜圖片提供 慕澤設計

小編帶你看好宅

走進這間 45 坪的日式現代風住宅，最先感受到的不是物件，而是一種「沉靜而柔軟」的生活氛圍。屋主希望以天然木紋、特有石材質地與大量隱形收納，建構一個既能放鬆也能思考的人文場域，因此整體空間從天花、立面，到家具的量體比例，都透著不喧嘩的節奏感。設計團隊以「無隔閡、無壓力、無多餘線條」作為主軸，將45坪完整梳理成流動的生活軌跡。



公共區域以開放式手法串連客廳、餐廳與廚房，讓光線能沿著大片落地窗自在延伸。大量垂直木格柵、水平木皮天花相互交錯，使空間在視覺上拓展層次，卻不造成負擔。石材電視牆的粗獷肌理與柔軟布沙發形成對比，讓視覺留白更顯得舒適，不造作、不到位的裝飾通通省略，保留材料本身的呼吸。



屋主最在意「隱形收納」也成為空間的核心亮點。餐廳旁的整排木皮櫃以立面整合方式呈現，像一道靜默的背景牆，不露痕跡地包覆所有生活物品；玄關及走道的櫃體也以相同語彙構成，讓收納自然融入建築線條之中，真正做到「看不到的井井有條」。



廚房以深色石材搭配木元素，營造內斂沉穩的風格。餐桌選用帶原木邊的木質桌板，與屋主喜愛的人文氣息相呼應；搭配鐵件吊架與半開放式料理台，賦予空間生活溫度與使用彈性。而多功能室以升降地台界定範圍，可作為閱讀、休憩或瑜珈伸展的角落，與公區串聯卻又保有一點專注的安靜感。



主臥室則延續整體語彙，運用細緻格柵立面包裹壁面，形成柔和紋理的光影；床尾可見大面窗景，映照城市夜色，讓睡眠前的時光自然沉澱。

小編的最愛

室內每一處都能看見天然材質所帶來的紓壓能量：木紋是溫度、石材是穩定、光線是節奏，而隱形收納則是把生活理性化後的秩序。這也是屋主最想實現的理想：一個可以自由呼吸、沒有拘束的家。

慕澤設計室內裝修股份有限公司／鄭錦鵬、蔡宗諺

地址：台北市信義區信義路五段150巷401弄56號一樓

電話：02-25286603

Email：muzemail01@gmail.com

網站：http://www.muzedesign.com.tw

