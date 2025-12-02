以東方美學描摹現代殖民風格，107坪水岸景觀預售屋開啟療癒系生活

編輯 張若蓁｜圖片提供 綵韻室內設計有限公司

小編帶你看好宅

坪數107坪的預售屋坐落於桃園，綵韻室內設計有限公司以三房兩廳格局配置規劃空間，將屋主旅遊時的所見所聞與生命經歷轉化為元素，並以新的角度重新詮釋中西方美學，打造出獨一無二的殖民風格，也為一家人勾勒出住的療癒舒適，又能凸顯人生故事的現代殖民風豪邸。



推開大門，陽台花園綠意映入眼簾，大面落地窗前的木質穿鞋椅，將濃濃禪意引入，就像演繹四季更迭的機動藝術端景。鞋櫃收納規劃於樑下，石紋門片挹注奢雅氣息，為迎賓空間營造精緻休閒氛圍。客廳設計捨去傳統電視牆，大面沙發面朝景觀窗景，讓自然綠意成為家的核心。沙發背牆的歐式線板層次錯落，搭配上亮橘色牆面與義大利石材，解構設計的語彙，彰顯不凡氣韻。開放式餐廚空間融入東方哲思，先以一張橢圓長桌象徵團圓意象，兩側櫃體化身展示端景，而中島鍍鈦與藍色線板的拼接，創造豐富層次，盡頭工作臺背牆由灰色與霧藍交織，日常用餐與宴客都能從容進行。



主臥室以精緻休閒為設計主軸，透過菱格繃布床頭與百葉窗語彙，形塑海島般的放鬆氛圍。柔和的暖光層層灑落，營造溫馨寧靜的休憩場域。更衣間結合吊掛系統與懸浮櫃，兼具展示與隱私功能。主衛浴臨陽台設有獨立浴缸，讓居者在自然光與水氣交織間，享受洗滌與療癒的片刻。



小編的最愛

通往私領域的走道以輕淺暖色鋪陳，與客廳延伸而來的灰色地坪相互呼應，形成一條沉澱身心的過渡。色彩心理與柔和光影在此交織，溫柔引導感官放鬆，讓情境自然轉換，進而提升睡眠的深度與品質。

綵韻室內設計有限公司／吳金鳳、范志聖、陳慧敏

地址：桃園市桃園區力行路398號‧桃園市中壢區慈惠三街125號

電話：03-3315999、03-4270878

Email：decorate@ms24.hinet.net

網站：http://www.ciid-design.com/

