以東方雅韻構築迎賓場域，《蘊華》連奪三座國際設計大獎

編輯：TZU｜圖片提供：一澄設計

在當代不動產市場中，接待中心已超越銷售的單一功能，而成為品牌氣度、生活與文化品味的舞台。「蘊華」接待中心坐落於桃園，占地 520 坪，以黑、灰、白為建築基底，外觀格柵線性語彙擘畫出沉穩理性的姿態，而內部則以木紋、天然石材、柔光與弧線語彙層層展開東方的圓融意象。兼具美學深度與完整接待機能，連奪三座國際設計大獎： TITAN Property Awards Platinum Winner、 A' Design Awards Silver Winner、OPAL Awards Winner。

廣告 廣告

材質、光影與文化語彙的層層疊合

建築外觀使用格柵、黑灰白配色與綠植鋪陳出沈靜與理性的氣度。走入室內，材質與光線逐步轉換。天然木皮、織布、鍍鈦鐵件、茶鏡與石材等等，分別展演低彩優雅或者深沉質感的層次空間，為理性外觀注入柔和韻致，尤其金屬與鏡面細節輕盈點亮空間，使平靜的底色中流露精緻與品味，恰如其分地展現低奢質感。接待櫃檯的大門意象呈現圓融意象，象徵東方哲思的圓與聚，並引領視覺走向內部門扉，帶領來訪者從城市節奏走向靜心與信任的專屬場域。

動線設計與場景過渡

入口迎賓區以石材與金屬形塑第一印象，明亮而開闊，彰顯建築的採光優勢。展示空間自然串接於其動線上，往兩側走又能通向茶水休憩區或洽談包廂區：

展示區塊設置大型建築模型，採光膜天花柔和照亮的展區，調和賞屋步調。在此區，訪客能進行初步了解、觀看基地模型，或者業主能在此進行多人簡報與演講，空間富有完整而彈性的機能；通往洽談區的廊道設計，沿著內部櫃檯延伸出曲面造型的漸層光天花，視覺上形成動線指引，包廂式的洽談空間並列於動線上，包廂內以編織地板、深色木紋立、舒適沙發、洽談桌椅，以及單面大窗採光，形塑具有安全包覆的對談空間；茶水休憩區座位配置靈活，為來訪者安排舒適休憩、緩衝與交流空間。

在蘊華的銷售場景裡，以有層次的敘事與東方哲思引領人心沉澱，不只展示產品，亦是品牌形象的塑造，給予信任與對生活的期待。

建築外觀以深色立面與格柵線條界定氣度，沉穩如序章。

挑高迎賓大廳以天然石材鋪陳層次，線條俐落、光線明亮，展現建築本身的採光優勢。賦予大門圓與聚的意象造型，是為東方圓滿與富貴的祝福。

展示區緊接在迎賓大廳之後，以光膜天花均質泛光，使展示模型在柔光下更具立體感，靜靜照亮城市未來的輪廓。

廊道上的天花光帶形成動線引導，分別帶往不同的機能區塊。

包廂是的洽談空間以沈穩色系提供具安全感的對談空間，並藉由織品質材帶來舒適性。

迎賓廳堂另一側的動線配置了茶水休憩區，擁有靈活的座位配置，並以大面窗採光與空間留白營造愜意的場景。

一澄設計事業／董家錦、王俊智

地址：桃園市桃園區藝文一街86-6號10樓

電話：03-3584168

Email：theone@theonedesigngroup.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>一澄設計事業

立即聯絡>>>一澄設計事業