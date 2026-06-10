以板橋為第二故鄉 李四川與長者共餐敬老卡政策獲好評

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[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

國民黨新北市長參選人李四川今（10）日出席板橋區振興里及後埔里長者共餐活動，獲得里長與基層鄉親熱烈歡迎、高喊「凍蒜」，展現高人氣。李四川表示，長年住在板橋，已成為第二故鄉，對當地有深厚感情，他也提到，先前提出敬老卡其中300點可在藥局、超商購物的政見，在侯友宜市長肯定與支持下，市府已宣布同樣政策方向，未來當選後，將持續擴大敬老卡適用範圍，讓長者使用更方便、更實際。李四川的政見承諾，獲得現場熱烈好評。

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李四川出席板橋區後埔里長者共餐活動，與共餐長者及現場工作人員合影。（圖／李四川競選辦公室）

李四川表示，過去敬老卡使用範圍有限，偏鄉長輩常常看得到、用不完，因此先前提出敬老卡600點中的300點「悠遊卡化」，擴大使用範圍，讓長輩可在藥局購買日常需要的保健食品、在超商購買日用品，例如，阿公阿嬤平時可帶孫子去超商買罐養樂多，促進祖孫感情，除了實質照顧長者健康，也更貼近長者生活需求。

李四川表示，感謝侯市長的肯定與支持，6月初時已宣布將擴大敬老卡適用範圍，與自己的政策方向一致，他將全力以赴接下侯市長的棒子，未來當選後繼續擴大適用範圍，讓敬老卡的300點落實悠遊卡化，全國各地的悠遊卡特約機構就能使用。現場許多長者聽到李四川的政見後，響起熱烈掌聲，大讚「非常實際」、「貼近民意」。

李四川出席板橋區振興里長者共餐活動，共餐長者熱烈歡迎李四川。（圖／李四川競選辦公室）

此外，李四川也宣示，當選新北市長將優先興建「蘆社大橋」，連結台北市的北士科，將輝達等AI科技產業串聯至新北蘆洲與五股，並結合台64線、台65線快速道路延伸至板橋、土城、新店，打造兼具交通與產業機能的「AI產業廊帶」，讓高科技產業在新北市開枝散葉，帶給年輕族群更多、更好的就業機會。

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