以柔光與粉色，描繪跨世代生活的溫度

本案榮獲 2025 LONDON Design Awards 銀獎、MUSE Design Awards銀獎與 French Design Awards 銀獎，驊揚室內裝修設計以溫柔的色彩語彙，將 21.4 坪的高雄住宅化為跨世代共居的融洽生活場域。設計師以「柔和粉色 × 奶茶色 × 木質調」為視覺主軸，揉合夢幻與實用，為三口之家描繪出既具情感溫度，又兼顧機能性的現代居家場景。

1. 設計起心動念：粉色調的跨世代共居想像

屋主一家三口同住，設計團隊希望在有限坪數中，營造出不同世代皆能共感的溫馨氛圍，因此室內選擇粉色與奶茶色作為主色調，搭配木紋的自然質地，讓空間同時具備年輕的活潑感及成熟的安定氣質。特別的是，客廳一隅以粉色磁性烤漆玻璃打造出互動角落，當親友的孩子來訪時，可以在玻璃上自由塗寫與繪畫，讓空間不只是休息居所，更成為情感交流的場域。

2. 空間佈局：以光線與比例延伸坪效

面對僅有 21.4 坪的格局挑戰，設計師以「視覺開放」與「動線層次」為策略，破除室內原有的格局阻礙。比方在玄關設置穿鞋椅，並結合鐵件玻璃屏風，不僅解決開門見窗的問題，也引入自然光線，使回家的瞬間更顯明亮。屏風旁的儲藏室以俐落門片隱藏，不僅維持視覺整潔，又不影響動線的流暢度。

客餐廳之間透過半高電視牆劃分界線，既界定了功能區域，又保留了視線的通透與交會，進一步延展空間的縱深感。電視牆上方的樑體則以圓弧造型與線燈修飾，柔化原本的結構壓迫感，降低了視覺負擔，使室內更為輕盈寬敞。

3. 材質和色彩：堆疊柔美的層層細節

設計師在材質選擇上極為講究，透過系統板材、特殊塗料與鐵件細節交織出細膩層次，而牆面則藉由乳膠漆，帶出輕柔粉色基調，搭配奶茶色元素及超耐磨木地板，形成柔和明亮的視覺效果。從公共區域進到臥室，粉色調性逐漸過渡為灰粉、奶茶和原木色的協奏，讓空間層次自然延伸。這樣的調性沒有流於甜膩，而是藉由對飽和度的精準控制，營造舒適安穩的生活氣息。

4. 動線及機能：連綿不絕的生活步調

本案的空間動線以「流暢與連續」為核心概念，玄關、客廳及餐廳依序展開，並透過半高牆與圓弧轉折，自然引導行走路徑。餐廳設置輕巧茶水吧，滿足日常輕食、飲品與家電收納的需求，也形成家人互動的小據點。臥室則以局部開放式收納設計，讓衣服物件變成日常端景，兼具實用與生活感。

玄關設有體貼長輩的穿鞋椅，並結合白色收納櫃及鐵件玻璃屏風，化解穿堂煞，且維持光線穿透。

玄關透過俐落門片，隱藏儲藏室，滿足收納機能；客廳的粉色磁性烤漆玻璃牆面，既增添視覺亮點，又提供孩子塗鴉的互動區。

客餐廳間以粉色特殊漆的半高電視牆劃分區域，保留了視線通透感，營造溫馨夢幻情調。

客廳樑柱運用線燈及圓弧造型修飾，降低壓迫感，形成柔和框景。

餐廳區增設輕巧茶水吧，解決電器收納不足的問題，並提供輕食調理的專屬空間。

主臥室以灰粉混搭元素妝點，整面衣櫃結合封閉與局部開放設計，讓機能和美感融為一體。

次臥採用架高設計，規劃收納臥榻，搭配木紋衣櫃，打造高機能空間。

驊揚室內裝修設計有限公司／王亭今

地址：高雄市三民區陽明路455號2樓

電話：07-3926469

Email：hy.housedesign@gmail.com

網站：http://www.hyinteriordesign.com/

