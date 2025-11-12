以查核專業投入詐騙防治：台灣事實查核中心參與數發部網路詐騙通報網
網路詐騙無所不在，對個人與社會造成嚴重傷害，打詐、防詐已成全民共識。台灣事實查核中心與台灣數位發展協會、趨勢科技、走著瞧（Gogolook）一起參與由數發部所建置的《網路詐騙通報查詢網3.0》（簡稱「網詐網」），該通報平台彙總各方詐騙資訊，並在確認為詐騙後，要求平台將詐騙訊息下架。
「網詐網」從去年9月30日開始上架測試，迄今累積通報逾40萬件，其中逾20萬件確認為詐騙訊息，平均每月下架逾一萬則詐騙訊息。「網詐網」第一版開放民眾通報、第二版開放中央政府各部會通報、目前的第三版則納入第三方機構及縣市政府協力。
數發部部長林宜敬在11月12日上午的發布記者會上表示，防詐不是單一部門能獨立完成的工作，唯有中央、地方與民間一起合作，才能建構真正有效的防詐生態。他強調，打詐是好人與壞人間的不斷攻防，詐騙集團已經形成產業鏈，好人們也需要組隊才能不被打敗。
參與聯防的第三方機構「台灣數位發展協會」理事長劉彥伯指出，過去大家各自努力，如今可以透過聯防機制協作，讓專業團隊的情報更有系統、更即時，形成更強大的防詐網路。未來希望用AI技術建構「智慧防詐網」，讓每一次回報都能強化集體防詐能量。
台灣事實查核中心執行長邱家宜表示，台灣事實查核中心希望以事實查核專業協助詐騙防治，強化台灣的社會韌性；她進一步呼籲政府，除了在下游向平台舉報詐騙，還需透過法制架構對平台課責，才能從上游更有效的防堵詐騙產業在網路上橫行。邱家宜並於會後強調，查核中心串接給「網詐網」平台的由讀者舉報的詐騙資訊，都已經過完全的去識別化處理，不會牽涉任何個資。除了支援「網詐網」，查核中心網站上的「反詐騙專區」累積各種詐騙樣態的綜整、分析，是很好的識詐教材，非常推薦各界參考、使用。
提供Whoscall來電過濾服務的走著瞧（Gogolook）雲端技術總監池凱琳說，來自用戶的「社群情資」，是防詐拼圖中不可或缺的一塊；以防詐產品見長的趨勢科技行銷部協理陳亭妏也提到，該公司累積超過20年的資安專業與AI技術，將貢獻為台灣打造更安全的數位環境。
延伸閱讀：台灣事實查核中心「反詐騙專區」
其他人也在看
數發部：網路詐騙通報查詢網3.0上線 (圖)
數發部12日舉行網路詐騙通報查詢網3.0全新改版記者會，正式宣布第三代平台上線。數發部長林宜敬（右）表示，新版系統擴大情資來源，除既有的公部門與民眾通報外，更納入第三方聯防機構與地方政府。中央社 ・ 21 小時前
網詐通報查詢網3.0上線 納入地方政府和第三方聯防機構情資來源
為擴展《網路詐騙通報查詢網》通報情資來源，強化公私聯防能量，數位發展部今日（11/12）宣布《網路詐騙通報查詢網3.0版》上線，除既有的公部門與民眾通報外，更納入第三方聯防機構與地方政府情資來源，且新增名人與企業專屬通報機制，讓防詐通報更全面。太報 ・ 1 天前
全支付盜刷案已通報重大偶發 金管會要求17日前提出報告
全聯旗下的「全支付」有674萬的用戶，在電子支付是排名第3，但近起傳出多起的盜刷事件，雖然全支付強調沒有資料外洩，但金管會要求17日前要提書面報告，同時提醒大家避免點開釣魚郵件、輸入OTP一次性密碼；專家也建議，綁定時用信用卡比較安全，若被盜刷還能掛失。公視新聞網 ・ 21 小時前
足球智庫／阿拉伯聯合大公國搶主勝 伊拉克進球效率低是隱憂
作者：鬍子哥世界盃亞洲區資格賽14日00：00將展開亞洲8.5席的最後0.5席爭奪戰，這是主客場兩回合制的第1場較量，首...Go Goal 勁球網 ・ 20 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 15 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 23 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
坤達、書偉爆閃兵！密友首出面發聲認了早知情 「私下對話」曝光
「芝麻龍眼」成員陳艾玲睽違36年復出 ，將於22日登上臺北大巨蛋，參與民歌大團圓表演，消息一出引發關注。不過，隨著Energy團員坤達、書偉爆出「閃兵案」，陳艾玲曾是Energy幕後推手的經歷也被挖出。她12日也首度發聲，語氣溫柔的表示：「他們那時候還很年輕，不能做決定。挫敗是好的，沉澱一下、休息一下」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
蕭美琴借場地演講？郭正亮拆穿：邀請人是她
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC）布魯塞爾年會，在台灣專題場次以〈台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴〉為題發表演講，成外交重大突破。不過，對此，前立委...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 2 天前
廣末涼子飆車破180公里！「比大谷翔平球速還快」已被移送檢方
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導日本女星廣末涼子今（2025）年4月在新東名高速公路發生追撞事故，原先傳出車速高達165公里，近日警方調查更新數據後，竟發...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 3 天前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 3 小時前