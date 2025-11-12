以查核專業投入詐騙防治：台灣事實查核中心參與數發部網路詐騙通報網

Taiwan FactCheck Center

網路詐騙無所不在，對個人與社會造成嚴重傷害，打詐、防詐已成全民共識。台灣事實查核中心與台灣數位發展協會、趨勢科技、走著瞧（Gogolook）一起參與由數發部所建置的《網路詐騙通報查詢網3.0》（簡稱「網詐網」），該通報平台彙總各方詐騙資訊，並在確認為詐騙後，要求平台將詐騙訊息下架。

第三方聯防「網詐網3.0」起跑記者會（數發部提供，右起：台灣數位發展協會理事長劉彥伯、趨勢科技行銷部副理陳亭妏、數發部數位產業署平台經濟組組長林青嶔、數發部部長林宜敬、數發部副部長黃雅萍、台灣事實查核中心執行長邱家宜、走著瞧雲端技術總監池凱琳）

「網詐網」從去年9月30日開始上架測試，迄今累積通報逾40萬件，其中逾20萬件確認為詐騙訊息，平均每月下架逾一萬則詐騙訊息。「網詐網」第一版開放民眾通報、第二版開放中央政府各部會通報、目前的第三版則納入第三方機構及縣市政府協力。

數發部部長林宜敬在11月12日上午的發布記者會上表示，防詐不是單一部門能獨立完成的工作，唯有中央、地方與民間一起合作，才能建構真正有效的防詐生態。他強調，打詐是好人與壞人間的不斷攻防，詐騙集團已經形成產業鏈，好人們也需要組隊才能不被打敗。

參與聯防的第三方機構「台灣數位發展協會」理事長劉彥伯指出，過去大家各自努力，如今可以透過聯防機制協作，讓專業團隊的情報更有系統、更即時，形成更強大的防詐網路。未來希望用AI技術建構「智慧防詐網」，讓每一次回報都能強化集體防詐能量。

台灣事實查核中心執行長邱家宜表示，台灣事實查核中心希望以事實查核專業協助詐騙防治，強化台灣的社會韌性；她進一步呼籲政府，除了在下游向平台舉報詐騙，還需透過法制架構對平台課責，才能從上游更有效的防堵詐騙產業在網路上橫行。邱家宜並於會後強調，查核中心串接給「網詐網」平台的由讀者舉報的詐騙資訊，都已經過完全的去識別化處理，不會牽涉任何個資。除了支援「網詐網」，查核中心網站上的「反詐騙專區」累積各種詐騙樣態的綜整、分析，是很好的識詐教材，非常推薦各界參考、使用。

提供Whoscall來電過濾服務的走著瞧（Gogolook）雲端技術總監池凱琳說，來自用戶的「社群情資」，是防詐拼圖中不可或缺的一塊；以防詐產品見長的趨勢科技行銷部協理陳亭妏也提到，該公司累積超過20年的資安專業與AI技術，將貢獻為台灣打造更安全的數位環境。