以樂會友 北市靜心攜手太平弦樂團跨校交流

靜心高中國小部弦樂團與臺中太平國小弦樂團跨縣市交流

本次跨縣市音樂交流活動，親師生近百人齊聚一堂

為深化藝術教育素養並促進校際交流，三度獲得教育部藝術教育貢獻獎的臺北市私立靜心高中邀請臺中市太平國小弦樂團入校，與國小部弦樂團進行跨縣市音樂交流活動，親師生近百人齊聚一堂，透過琴音對話，讓學生在音樂中培養合作精神，拓展學習視野。

臺北市靜心高中與臺中市太平國小長期深耕音樂教育，兩校皆為全國音樂比賽的常勝軍。靜心高中表示，由於全國賽事採北、中、南分區進行，平時難有同臺切磋觀摩的機會，雙方因此促成此次面對面的音樂互訪。這次交流演出曲目涵蓋西方經典與本土創作。太平國小弦樂團演出霍爾斯特《聖保羅組曲》、蕭士塔高維契《C小調第八號弦樂四重奏》及李哲藝《掌中隨想曲》；靜心國小弦樂團則帶來莫札特《G大調小夜曲》、尼諾・羅塔《弦樂協奏曲》與李哲藝《蘭陽舞曲》，展現學生扎實的音樂基礎與多元表現力，兩校不約而同地透過本土作曲家的旋律，展現對臺灣在地音樂文化的重視。

靜心弦樂團大提琴手謝同學分享，這次交流比平常上課更有收穫，因為能從同儕身上學習不同的音樂態度。他特別觀察到友校演奏時自然投入的肢體表現，那種感覺就是很享受音樂，兩校學生也進行合奏練習，讓他直呼對方演奏水準聽起來都很厲害。

太平國小的小提琴手蕭同學則提到，這次演奏曲目風格多元，讓他印象最深刻的是臺灣本土作品《掌中隨想曲》，因為是來自臺灣作曲家的創作，比較有家鄉的感覺，讓音樂不只是技巧展現，也能連結文化與情感。

靜心樂團家長後援會志工「熙媽」指出，學校舉辦交流活動正是希望孩子在課業之外，能保有對藝術的熱情，透過跨校交流，讓孩子有機會觀摩學習。她也期望未來能與他校家長進一步交流，分享陪伴孩子學習音樂的經驗，在藝術教育的路上互相打氣。