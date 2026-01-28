▲以櫻花勾勒阿里山風土，高雄洲際酒店推春季限定櫻花祭下午茶。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】早春櫻花季的粉色浪漫悄然降臨，高雄洲際酒店 BL.T33 大廳酒吧《洲際經典下午茶》汲取春日靈感全新升級，推出期間限定「櫻映午後・春日雅饗」櫻花祭主題下午茶。此次以台灣在地人文風土為創作核心，將阿里山高山雲霧、森林氣息與櫻花風味細膩轉譯為法式甜點與特調飲品，邀請賓客在舒適愜意的午後時光中，感受萬物復甦的春日氛圍。「櫻映午後・春日雅饗」櫻花祭下午茶雙人組自2026年2月1日至4月30日限時供應，為春季品味增添浪漫詩意。

▲西點主廚王健翰（Hank Wang）指出，團隊不只是讓賓客品嘗到櫻花風味，而是希望營造猶如置身阿里山、被雲霧浸潤森林中的感受。

高雄洲際酒店表示，本季《洲際經典下午茶》不僅著重櫻花的視覺美感，更希望透過味覺層次，呈現一場結合土地、季節與自然意象的感官體驗。西點主廚王健翰（Hank Wang）指出，團隊不只是讓賓客品嘗到櫻花風味，而是希望營造猶如置身阿里山、被雲霧浸潤森林中的感受。本次創作主軸以「極致的鮮嫩」與「土地的溫厚」作為風味平衡，透過細緻口感與香氣對比，讓每一道作品都成為一段關於山林、時間與季節的味覺敘事。

甜點設計方面，本季亮點作品「櫻樹 Cherry Blossom Tree」透過風味對稱的概念，重現阿里山清冷而靜謐的意象。主廚選用台灣紅玉紅茶製成乳酪蛋糕，展現其天然薄荷與肉桂香氣，描繪森林般清新的空氣質感，底層搭配炭火焙香的烏龍酥餅，延伸溫潤厚實的木質尾韻，再以巧克力勾勒枝幹線條、莓果點綴花意，在茶香交織中呈現具深度的味覺層次。

鹹點同樣展現跨界調味的精準技藝，其中「櫻瓣 Sakura Petals」選用高糖度的美濃玉女番茄，透過法式澄清工法製作澄澈湯凍，搭配低溫舒肥嫩雞與酥脆塔皮，在口中建構清爽俐落的口感對比，將台灣在地物產轉化為盤中細膩的春日意象。其他鹹點如「櫻映 Bloom Echo」以瑞可塔起司結合東港櫻花蝦，「春綻 Haru Bloom」則以松葉蟹肉與清脆蔬菜層疊風味，展現海洋與土地交織的春季氣息。

甜點系列亦透過多元質地詮釋高山意象，「山石 Mountain Stone」以巧克力脆殼包裹輕盈柚子慕斯，結合糖漬柚子丁的果酸與香草酥餅的乳脂感，呈現宛如山間石子的自然層次；「日櫻 Sunlit Sakura」選用天然粉色的 Ruby 巧克力打造柔滑香緹，搭配荔枝甜潤與櫻花晶凍，將午後陽光般的溫柔春意凝縮於舌尖。點心盤則集結司康、瑪德蓮、櫻花馬卡龍、白桃櫻花軟糖與莓果費南雪，為整體下午茶畫下豐富而甜美的句點。

飲品部分，兩款春季限定特調延續櫻花與山林的感官主題。調酒「知櫻 Ohanami」以知多威士忌清爽的穀物香氣為基底，融合山崎梅酒的果酸甜韻與琴酒的草本調性，並透過鹽漬櫻花的微鹹與蛋白的綿密口感，入口輕盈卻結構分明，如同漫步山間雲霧；無酒精款「春之四重奏 Spring Quartet」則以鹽漬櫻花與葡萄柚構築酸、甜、鹹的平衡基調，交織京番茶的煙燻焙火香與玉蘭花噴霧的清新氣息，呈現清爽且富層次的春日風味。

高雄洲際酒店表示，「櫻映午後・春日雅饗」櫻花祭下午茶不僅是一場季節限定的餐飲體驗，更是一趟以台灣高山風土為靈感的感官旅程，讓賓客在城市中，也能細細品味春天甦醒的節奏。櫻花祭下午茶雙人組品賞價為新台幣1,280元加一成服務費，相關訂位資訊可至官方網站 https://ic-kaohsiung.com/SakuraReverieAfternoonTea 查詢，或致電（07）339-0303 由專人提供服務。