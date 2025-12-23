以死表達堅決不搬 男子用「電鋸斬下自己頭」守舊家

英國一名男子因為拒絕搬出即將被都更的家，竟以電鋸斬斷自己頭顱。示意圖／翻攝自Pixabay

英國一名50歲男子大衛‧菲亞爾（David Phyall）因拒絕搬離即將被拆遷的住所，竟在家中以電鋸斬斷自己的頭顱身亡。警方趕到現場時，可怕的情景都感到震驚，驗屍官也坦言，「這是我職涯15年裡，最讓我記憶深刻的離奇案件。」

綜合外媒報導，菲亞爾位於漢普郡寧靜村莊的家建於1960年代，並被當地政府列入拆除計畫中。而患有精神疾病的菲亞爾在這裡生活的8年，有多次試圖自殺的紀錄，認為自己被驅逐出去是「不公平的」，最終在2008年在家中以電鋸斬斷自己的頭顱身亡。

廣告 廣告

事發當天，菲亞爾的父母因為聯絡不到兒子於是報警。警方隨即前往察看，發現他倒臥在地，客廳裡血跡斑斑，地板、牆壁和櫥櫃上都濺滿了血，極其可怕的情景讓到場的員警都震驚不已，也顯示了死者對於搬離住家有多麼的決絕。警方調查發現，菲亞爾生前曾少量飲酒，死因可能是「頸部完全斷裂」和「頸部被電鋸割傷」。當地一位驗屍官表示這起案件，是「我擔任副驗屍官的15年裡，記憶中最離奇的案件。」

為了讓菲亞爾搬出家裡，住房機構努力提供替代方案，但他拒絕了11次安置，成為這棟擁有77套公寓的樓裡唯一剩下的住戶，最終導致訴訟，以及房產即將被收回。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

為了繼承遺產…19歲少年竟「請朋友槍殺父母」！警察上門還裝冷靜：一切正常

「這裡有點鬧鬼，但仍可控制！」街頭出現超現實路標…市政府幽默揭真相

知名童星25年後變遊民！ 驚人現況曝光