以法律阻止大法官行使職權違憲!憲訴法修正案失效 5大法官決議曝光
〔記者楊心慧／台北報導〕立法院去年10月三讀通過憲法訴訟法修正案，規定參與評議大法官的人數不得低於10人，宣告同意違憲的人數不得低於9人，使得憲法法庭空轉一年；憲法法庭今宣判，憲訴法修正案違憲，即日起失效；憲法法庭針對新制失效也逐條說明其理由，包含限制評議的大法官人數、參與與同意人數的規定，全都嚴重影響大法官職權的行使、違反權力分立原則。
總統賴清德兩波各提名7名大法官人選，全遭立院藍白封殺，目前大法官僅有8人，從去年10月28日宣判的「113憲判字11號」判決的擬制遺產課稅案至今，已逾一年未做出任何判決。
憲法法庭今天宣布114年憲判字第一號針對「憲法訴訟法修正案」之案件判決，本件憲法法庭由大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥組成、評議，但有三名大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美認為未合法組成的憲法法庭無效。
憲法法庭今下午宣布，憲法訴訟法修正案立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，即日起失效；中華民國今年1月23日修正公布前的憲訴法第95條規定將繼續適用。
憲法法庭認為，立法者不得以法律阻止或妨礙大法官行使職權，否則該法律即牴觸憲法而無效，即便大法官有應迴避的原因，而不得參與審判，若因迴避致全體大法官不得行使職權者仍不得以迴避為由拒絕審判，當然更不能因部分大法官持續拒絕參加評議的事實，致其他大法官行使憲法職權受阻止或妨礙，否則即屬憲法審判的拒絕，因此拒絕評議的三位大法官，由現有總額中扣除之。
憲法法庭書記廳廳長許碧惠今於記者會表示，憲法及憲法增修條文出於權力分立與權力制衡的考量，就大法官應如何行使職權保持沉默的態度，未規定應依據法律為之，使大法官可以不受黨派或政治影響，獨立、客觀宣示憲法內涵，假如憲訴法導致大法官行使職權被封鎖、阻礙，或不能妥適宣示憲法內涵，即屬違背憲法意旨，大法官不應受其拘束。
許碧惠說明，大法官是憲法為維護自身最高性而設置的憲法機關，不可一日中斷，在大法官缺額的繼任人選產生以前，更應透過憲法解釋或法律規定，使大法官職權正常運行；若致全體大法官不得行使職權，仍不得以迴避為由拒絕審判，否則將癱瘓釋憲制度，形同大法官拒絕行使憲法上的職權。
憲法法庭認為，「憲法訴訟法」修正草案是立委翁曉玲等所提修正案，二讀會逐條討論時，由民眾黨黨團提出的再修正動議，但內容與修正案完全不同，外界無法知悉草案內容，也未附具立法理由，提案者也未為說明或答辯，其他立委無法知道修正緣由及修正後影響，無時間徵詢主管機關意見，明顯不符公開透明原則。
另外，立法過程中，不同政黨有明顯不同的立場，可知三讀程序沒有採無異議方式通過的餘地，應將全案提付表決，以確定立法院最終意見，但主席於詢問有無文字修正後，即間不容髮宣示作成決議，立法程序亦有瑕疵。
更多自由時報報導
立法程序有重大瑕疵並違反權力分立原則 憲法法庭判決憲訴法修正案違憲
憲法法庭復活 !總預算、財劃法釋憲露曙光
北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯
台北車站有人丟煙霧彈！1人無生命徵象 北捷警戒升級
其他人也在看
獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 31 分鐘前 ・ 12
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 113
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 410
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 452
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
27歲通緝男中正區租屋處未發現遺書 警追查是否有共犯
27歲張姓通緝犯今（19日）傍晚在捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈及隨機行刺，造成9傷3命危，其中台北車站一名57歲余姓乘客傷重不治，張嫌逃逸至百貨公司內墜樓身亡。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏說明，犯嫌於中正區租屋，目前未發現遺書，過去曾從事保全工作。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 15
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 60
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 4
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 19
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 128
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 39
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 265
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 14 小時前 ・ 28
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 186
前11月營收寫28年次低！這檔連3漲吃癟吞跌停 開盤5分鐘亮綠燈...網呼：割一波韭菜
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（19）日上揚227.82點，收27,696.35點，漲幅0.83%，成交金額5530.61億，上市上櫃個股僅1檔跌停。大盤今日上...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
連霸最大勁敵！美國「雙賽揚合體」組復仇者聯盟 日網驚呆了
體育中心／綜合報導上屆WBC（世界棒球經典賽）敗給日本「銀恨」的美國不讓了！在台灣時間今天（12/19）深夜宣布迎來美聯賽揚「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）、巨人王牌韋伯（Logan Webb）、教士「火球男」米勒（Mason Miller）、洋基明星守護神貝德納（David Bednar）加入，超豪華投手陣容震撼日網，讓日本網友直呼：「太誇張了...」FTV Sports ・ 10 小時前 ・ 17