以海味迎接冷天 星星水產澎湃海味 美威鮭魚暖心補冬

迎接歲末團聚時刻，美威鮭魚以經典台味麻油作為主題「暖心麻油鮭魚鍋」限量上市。（Supreme Salmon美威鮭魚提供）

美威鮭魚招牌「松露嫩鮭野菇燉飯」，松露與鮭魚菲力打造耶誕節慶儀式感。（Supreme Salmon美威鮭魚提供）

星星水產桃園店以活體海鮮與多樣熱食為主軸，推出多款精選組合。（星星水產桃園店提供）

傳統名菜「日式鰻魚佐烏金櫻花蝦米糕」以金黃米糕搭配鰻魚，米、蝦與油脂交織出奢華風味。（星星水產桃園店提供）

歲末將臨，團聚的氣息在城市裡悄悄升溫。無論是公司尾牙、部門聚餐，或家人好友之間的年終小聚，各家餐飲紛紛端出最具代表性的料理。從主打本土海鮮的星星水產，到歐味台吃的美威鮭魚，都以全新菜色讓冬日的餐桌更加豐盛。

企業、部門與家庭紛紛開始籌備尾牙聚會，星星水產桃園店也推出特色桌菜陣容，推出三款精選組合，從小型聚餐到大型包場皆能滿足。店家以活體海鮮與多樣熱食為主軸，訴求「新鮮看得見、澎湃吃得到」，希望讓每位客人都能感受到餐廳對品質與料理的堅持。

2025年的推薦菜色有許多來店必點的經典，譬如「活龍軟絲帝皇皿」，以活體軟絲保留海鮮最自然的脆嫩與鮮甜，被形容彷彿將大海搬上餐桌；「和風海藻深海魚」則以深海魚肉搭配海藻與清爽醬汁，味道細緻，深受女性、長輩喜愛；濃郁系代表「活蟹奶油陶板燒」則將蟹肉的鮮甜與奶油香氣結合，在高溫的陶板燒製下鎖住精華，是熟客年終必吃滋味。

主食部分，「日式鰻魚佐烏金櫻花蝦米糕」以金黃米糕鋪底，再放上入口即化的鰻魚，米香、蝦香與油脂交織出奢華風味；講究滋補的「烏篸花膠燴雞佛」，則以花膠的豐厚膠質、烏篸的清香，搭配新鮮雞佛燉煮成溫潤的暖心湯品，適合年終進補或宴請長輩。桃園店經理表示，希望每位客人都能在星星水產享用到最好的海鮮，讓尾牙聚會更具儀式感，也為辛勤的一年劃下最完美的結尾。

Supreme Salmon美威鮭魚以台味為歲末團聚展開序幕。2025冬季「福鮭臨門」即日起正式推出，以薑麻油為基底的限定新品「暖心麻油鮭魚鍋」暖心上市，每份皆附麻油鮭魚拌飯，麻油、老薑與鮭魚風味交織出入冬一碗暖湯，全台門市同步推出單、雙與多人豪華套餐選。

Supreme Salmon美威鮭魚本次冬季檔期以「暖心麻油鮭魚鍋」為主軸，將台灣家常味中的麻油與老薑，結合鮮嫩挪威鮭魚，打造兼具香氣與暖意的特色鍋物。湯底以老薑、純麻油與雞高湯熬煮，起鍋前加入少許米酒點出香氣，使湯頭溫潤、回甘。搭配季節時蔬與鮭魚干貝海鮮丸讓人暖到心底。

本次冬季限定「福鮭臨門」系列，以鮭魚取代傳統雞肉或豬肝，湯底選用純麻油與辛香老薑慢熬，再加米酒提香，湯頭溫潤回甘。鮭魚油脂細緻鮮甜，老薑辛香與麻油溫潤相互融合，暖意滿溢。除了主打鍋物，系列同步推出「麻油鮭魚拌飯」，以薑麻油香氣包裹鮭魚肉，淋上白飯後風味馥郁，與麻油鮭魚鍋完美搭配。此創新吃法融入蒲燒醬的鹹甜，與傳統搭配麵線吃法大不相同，是具現代感台味的表現。

除了暖心麻油鮭魚鍋，Supreme Salmon美威鮭魚推薦人氣常態主餐「松露嫩鮭野菇燉飯」，將紅、黃甜椒與各式鮮菇拌炒，再加入義大利松露醬、白酒與鮮奶油慢火燉煮，佐以鮮嫩厚切鮭魚菲力，米飯吸滿松露及鮮鮭香氣，口感層次豐富。松露的的西式節慶感，與麻油鮭魚鍋的東方風味形成對比，象徵冬令溫補與節慶的雙重象徵。「暖心麻油鮭魚鍋」售價338元，各門市推出限定補冬套餐，提供單人、雙人、多人套餐組合，新莊宏匯門市推出期間限定豪華套餐。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

