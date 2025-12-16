以灰階為語彙，在高雄仁武62坪現代透天別墅中，勾勒生活的靜謐節奏

編輯 張若蓁｜圖片提供 成立設計

在快節奏的城市生活中，人們渴望一個能讓身心沈澱的地方。而家成則是能安放身心的容器。這棟位於高雄仁武區的 62 坪透天別墅，是屋主與成立設計設計團隊的 第二次合作。隨著人生階段與生活型態的轉變，屋主不再僅滿足於實用與舒適，而是希望透過設計，尋回屬於自己的空間美學與生活節奏。設計團隊以家具為設計軸心，透過細膩的比例與光影語彙重新定義場域，讓日常被美感包圍。



玄關空間由灰階破題，留白的空間讓渡出寬敞的行走動線，當精心安排的光影效果灑落，猶如為沉靜的夜色添上一縷皎潔月光，也為夜晚歸家的人們點亮回家的小徑。玄關收納以獨立儲藏空間呈現，鋪敘滿整面牆的收納抽屜，以輕透材質為門片，讓收納身兼展示。公領域色調轉為輕淺，大面落地窗由紗簾引入採光，輔以開放式設計與弧形收邊，將窗景優勢最大化。而整體空間由雙面沙發界定分野，電視牆的格柵在灰色中點綴層次，另一面餐廳則由橢圓餐桌引入團圓寓意。位於建築最深處的餐廚區，以沉穩的黑色作為主調鋪陳。設計團隊透過色彩心理的運用，柔化場域界線，在無形之中延展了空間尺度，並巧妙地將視覺焦點引向窗外景致。中島吧台面朝窗景而設，讓烹飪的時光不僅充滿香氣，也能欣賞四季更迭。



主臥入口的廊道以 鏡面與更衣間 形成兩側對景，一邊映射光影、延伸空間深度，另一邊則串聯更衣與梳妝機能，在動線上營造出流暢且有層次的生活節奏，同時為寢臥區建立一處過渡緩衝，帶入沈靜氛圍。更衣間以開放式收納櫃體呈現，梳妝台隱於廊道之中，鏡面採摺疊門設計收闔，減少視覺刺激，維持空間的純淨與平衡。寢臥主區延續公領域的中性灰調，以柔和光影與細膩材質凝塑出沉靜無壓的休憩氛圍，讓五感在靜謐之中逐步鬆弛、回歸日常的平衡。



為充分展現設計家具的細膩之美與材質層次，設計團隊以暖白、黑與灰為主色調，將家化為畫布，讓空間成為承載光影與質感的背景，並以 Poul Kjærholm PK0 單椅、AKARI 燈飾等經典設計家具點綴，作為美學焦點，映襯出居家場域的靜謐與深度。

成立設計／成立設計團隊

地址：高雄市左營區文康路155號2樓

電話：0929851760、07-3596633

Email：cl668668@gmail.com

網站：https://www.clinteriordesign.com.tw

