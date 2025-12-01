「以災亂港」──中共維穩下的一大發明

駐港國安公署29日發佈聲明，標題是：「堅定支持香港特區依法嚴懲反中亂港分子『以災亂港』行徑」（東方IC）

顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書

宏福苑災情仍在發展，死亡人數已增加到打6人，而中共卻按捺不住開始發窮惡。駐港國安公署29日發佈聲明，標題是：「堅定支持香港特區依法嚴懲反中亂港分子『以災亂港』行徑」——「以災亂港」，又是中共維穩一大發明。

香港現在很亂了嗎？看看事實：巿民主動到火災現場協助救災，現場秩序井然；派發的物資都是巿民捐獻，經過細心整理，堆放在空地上；男女衣服依大中小碼分放，兒童衣物甚至標明身高；義工主動維持現場秩序，警惕不法分子混水摸魚，提醒災民小心個人私隱洩露。

在悼念現場，前往表達哀思的巿民排一公里半長隊，手持鮮花，緩慢行進，鞠躬完畢，默默離場；有巿民主動搭建網站，及時報道救災進程，方便災民查閱；也有巿民專門建立網站，跟進災民個人信息，有僥倖逃生的，有不幸遇難的，也有情況未明的，及時更新。

有誰發現在救災現場和社會上，這幾天發生什麼亂相的，請告訴我，如果沒有，那國安辦在發什麼神經？

有網民告知，發起四大訴求的中大學生關靖豐已經被逮捕，關同學發起的四大訴求是什麼？一是安置受災居民，二是成立獨立調查委員會，三是重新審視/改革工程監管制度，四是追究政府與監管責任人/官員問責。

這四項訴求，有哪一項不合理，哪一項不切中要害，哪一項不代表巿民的心聲？災難當頭，不應該安置災民嗎？災難過程複雜，原因未明，其中可能涉及非法活動，也涉及政府官員凟職，如非成立獨立調查委員會，如何公正公平公開地追尋真相？火災顯示政府的監管程序很多漏洞，法規不完善，官員執法不力，重新審視以完善制度，避免災害再次發生，難道不合理？至於官員問責，這本來就是一個負責任政府應該主動做的，巿民連提出要求的權利都沒有了？

災難當頭，正需要官民合作，把救災工作盡量做到完善，以災後救助來補政府工作之疏漏，那是作為公民的責任，也是巿民道義感的充份體現，怎麼到頭來都成了「作亂」了？

很顯然，國安公署的聲明，就是想將巿民問責的訴求壓下去，以此避免追責追到政府頭上。政府官員是納稅人供養的，事到臨頭，巿民竟不能問責，不但不能問責，連過問一下都不准，那是什麼強權在當道？

救災八字未有一撇，中共就下手抓人了，罪名是莫須有，態度極度蠻橫，其故安在？很簡單，事件追責下去，最終相當部份的根源會在政府身上。勞工處長回覆巿民質詢時，聲稱火災風險很小，勞工處巡視地盤十六次，竟然沒有發現存在隱憂，這些都是明顯的失職表現，公眾追查下去，必然有官員要被問責下台。

本來，一個負責任的政府，官員犯錯向公眾交代，依法懲處，是政府應主動去做的，而災難發生至今，沒有一個官員現身對涉及自己工作範圍的問題作出解釋或承擔責任，反而當巿民提出要求，錯的竟然是巿民本身了，這是什麼政府，又是什麼世道？

為什麼中共如此氣急敗壞，要在災難發生之初﹑社會秩序井然的情況下，就急忙生安白造﹑信口雌黃地發明一個「以災亂港」的口實出來，打擊香港巿民協助救災的士氣？很簡單，事件追責一定打擊李家超政府的公信力，一定使中共「由治入興」的鬼話破產，最終也必定損害中共的統治基礎。

與救助災民﹑事件追責相比較，維持政府的顏面更重要，維護中共政權的穩定更切身。火災本來就是人禍，現在中共出手維穩，還要在香港人切膚之痛之上，再多加更多傷害，這便是中共的本質。製造問題的是它，掩蓋問題的也是它，他不處理問題，只處理提出問題的人。由此看來，所謂中央政府對香港人的關心都是騙人鬼話，他們真正關心的是政權維穩，是一黨之私，是紅色家族盤根錯節的利益。

與國安公署的聲明幾乎同時，前財政司長曾俊華發表一篇帖文，除了表達哀思，還認為不應該太快下結論，去判竹棚死刑。這固然也是質疑政府的說法，也顯示面對災害時一種理性的態度。曾先生以公眾利益為上的精神令人欽敬，他這樣講也是要承擔一點政治風險的。

我認為面對國安公署的威脅，香港人不應該噤聲，正如曾俊華那樣，該說的話仍舊要說，只是盡量理性低調，就事論事，不要刻意挑戰政府。只要民間議論成風，政府就無法掩住我們的嘴，只要巿民敢於提出質疑，政府也沒有那麼大的監獄來關成千上萬的巿民。只是少數人出聲，那是少數人的風險，只有多數人出聲，才能保護少數人。

香港這場火災已引起國際關注，政府在悲痛時刻捕人，必定成為國際社會譴責的對象，李家超政府要與民為敵，必將咎由自取。

看起來，由政府成立獨立調查委員會去追究火災責任的可能性是不存在了，但正如二十六年前的北京天安門事件一樣，歴史是嚴明而又公正的，是非功罪，到頭來必定清算。此次人為災難的每一筆細節，都要記載下來，時候一到，一切都報。

