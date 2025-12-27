以為上演《不可能的任務》！高雄湖內2車高速追逐撞停…就為20萬元債務

記者洪正達／高雄報導

周男開著他的百萬進口中大型房車一路追擊黃男的駕駛的中小型國產車。（圖／翻攝畫面）

高雄湖內區26日發生一起驚悚車禍，原因是現年27歲的馬男欠了周男（32歲）20多萬元未還，雙方在街頭談判破裂，馬男開車離去，周男也跳上車往前追，2車如同電影情節般追逐，過程中周男為了逼停馬男，甚至直接在路上想把對方撞停，所幸未造成傷亡，警方獲報趕往處理後，先將周男帶回派出所，並通知馬男到案，後續依公共危險罪嫌送辦。

黃男車輛雖還能行駛，但外觀已經面目全非。（圖／翻攝畫面）

警方調查，26日下午1點多接獲報案，指出在路竹區環球路有2輛自小客追逐，警方獲報到後，先在阿蓮區一處巷弄的空地旁發現周男與他的車輛，又在不遠處也發現馬男停在一處空地，雙方皆被依序帶回釐清案情。

周男撞完後停在巷弄內休息，仍被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

警方表示，馬姓男子欠了周男20多萬未返還，雙方於是約在樹人醫專旁的一處巷弄內協商，但2人未有共識談判破裂，馬男逕自開車離去，但周男不滿馬男態度，雙方於是在街頭展開追逐，從路竹區一路追到阿蓮區玄佑街，兩地相隔約5公里。

周男一路上憑著中大型房車及馬力優勢輕鬆就追上馬男，但馬男也不願就範，所駕駛的中小型房車被周男撞到嚴重變形，但在過程中還一度波及路人，還好並未造成傷亡，雙方最後均依涉犯公共危險罪嫌送辦。

不良行為，請勿模仿！

