以為世越號惡夢重現！南韓渡輪夜晚觸礁嚇壞267人，肇禍原因竟是水手偷懶「只顧玩手機」

韓國西南部海岸19日的夜空下，隨著一陣突然的震動和巨大金屬轟鳴聲，展開一場驚心動魄的救援行動。一艘名為「傑努維亞皇后二號」（Queen Jenuvia II）的客輪，在即將靠岸前40分鐘突然發生偏離航道，在四周一片漆黑的水域撞上一座無人島，嚇壞船艙內267名乘客與船員，許多人更一度喚起心底、發生在2014年世越號（Sewol）船難不好記憶，所幸此次事故並未造成任何人傷亡。

《韓國先驅報》報導指出，根據海岸警衛隊回報，這艘重達2.6萬噸的客輪，19日當地時間20時17分、在全羅南道新安郡（Shinan）長山島（Jangsando）以南的一座名叫Jokdo的無人島觸礁。根據船公司預定航程，該客輪於下午4時45分從濟州港出發，原定晚上9時抵達木浦。

海警在趕往現場協助後表示，船隻因轉向修正延遲，而且明顯偏離常規航線，才會發生觸礁事故。這座無人島雖然未被列為危險地區，但周圍水域多屬於狹窄、多礁石且水流湍急的類型。

一艘名為「傑努維亞皇后二號」（Queen Jenuvia II）的客輪，在南韓西南外海發生觸礁。（美聯社）

那究竟是什麼原因造成客輪觸礁撞上海岸？韓國海洋警察廳事發隔天，隨即逮捕40多歲韓國籍大副與40多歲印尼籍舵手，兩人被指控怠忽職守、以業務過失致傷罪名起訴。

據了解，當時在駕駛室負責指揮的大副，一直正在低頭用手機閱讀新聞，絲毫沒有注意到客輪早就過於接近陸地。按照規定，客輪本應在距離無人島1600公尺處轉向，但因為看手機分神、當發現狀況時，船隻距離傑島僅剩100公尺距離。

此外，調查人員還發現，該客輪在通過事故現場的狹窄水域之際，按照規定本應切換為手動操作，但舵手卻將系統一直保持在自動駕駛模式。

南韓客輪「世越號」16日發生沉船意外。（美聯社）

成功獲救後，一名中年乘客告訴當地媒體，他在第一時間聽到發出雷鳴巨響，並明顯感受到船身出現傾斜；另一名乘客則表示，「自己當時正躺著，整艘船突然震動，害我從長椅上滾了下來。而船上的便利商店貨架倒塌，商品散落一地。」

韓國海洋警察廳接獲通報後，數分鐘內啟動大規模應變機制，出動17艘巡邏艇、4艘沿海救援艇和1架直升機。幸運的是，這艘客輪雖撞擊陸地，但船艙並沒有進水，而且船身在整個救援過程中，一直維持穩定狀態。這與當年世越號翻覆沉沒、導致304人死亡的慘劇，形成強烈對比。

老年乘客、兒童和一名孕婦首先被撤離，大多數撤離者通過客輪的裝載坡道直接轉移到海警船上。整個搜救過程一直持續到當天晚上11時才結束，總耗時超過3小時，多數乘客都沒有受傷，僅27人出現輕傷或心理壓力症狀。獲救踏上木浦港的乘客表示，自己腦中確實曾閃過世越號的災難片段，「我們很幸運，情況本可能更糟。」

