以為中4千變賠6.4萬！關韶文驚遇發票詐騙，自嘲：太丟臉

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知名YouTuber關韶文日前在社群平台分享了自己的慘痛經歷，透露自己因一時大意落入詐騙集團的陷阱，短短幾分鐘內信用卡遭盜刷將近7萬元。他坦言自己過去躲過無數詐騙，沒想到這次卻在半夢半醒間栽了跟頭，讓他直呼「超級丟臉」，並決定公開過程，呼籲大眾提高警覺。

半夢半醒落入陷阱，假「發票中獎」騙走個資

關韶文表示，事件發生在10日早上，當時他還沒完全睡醒，順手打開電子信箱，看到一封主旨為「2026年3、4月統一發票中獎4,000元」的通知郵件。信中聲稱因為「匯款資料不完整」，導致獎金無法自動匯入，要求他點擊連結補充相關資訊。

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由於關韶文平常在超商消費時，確實固定使用同一張信用卡載具，當下他並未起疑，以為只要補齊卡號就能領獎。他隨即拿出錢包，依指示依序輸入完資料，沒想到，資料送出後的下一秒，手機立刻跳出銀行刷卡通知，顯示他被扣款了 6萬4,784元，他這才驚覺自己落入詐騙陷阱。

連警察都問：發票中獎，為什麼要輸入信用卡？

關韶文說有朋友3年前也被盜刷，報警處理後，近來竟然拿回被詐騙的錢，提醒大家「該報案還是要報」，目前他努力申請爭議款項，而報警時，警察也問關韶文：「發票中獎為什麼要輸入驗證碼？為什麼要拿信用卡？」

這才讓他驚覺自己被詐騙訊息牽著鼻子走，也笑說自己有了首次報案經驗，提醒大家小心被詐騙。他無奈感嘆，以前總以為只有長輩才會被騙，經過這次教訓才驚覺，人在防備心最低、意識模糊的時候，真的千萬不要太高估自己的判斷力。

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