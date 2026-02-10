以為中4千！Momo雲端發票詐騙Mail太逼真 受害者崩潰：差點噴2萬 5細節看破手腳

近日有不少網友分享，自己收到假冒「Momo購物網」寄發的Mail，聲稱雲端發票中獎1000元至4000元不等。圖／翻攝自threads、童仲彥臉書

雲端發票中獎的「小確幸」竟成詐騙陷阱！近日不少網友反映收到假冒「Momo購物網」寄發的電子郵件，聲稱雲端發票中獎1000元至4000元不等。前台北市議員童仲彥也於8日發文示警，自己同樣收到這類詐騙郵件。許多受害者在驚喜之餘點擊連結，差點遭盜刷數萬元。專家提醒，真正的領獎流程「絕不需要輸入信用卡號」。

陷阱重重！仿真網頁誘騙信用卡個資

根據網友分享，這類詐騙郵件會偽裝成「Momo發票整合服務平台」，點入後畫面與財政部「電子發票整合服務平台」幾乎一模一樣，極具誤導性。

一位險些上當的網友描述，登入假網站後，頁面會以「載具異常」或「驗證領獎資格」為由，要求輸入信用卡號、到期日及驗證碼（CVV）。更有受害者在輸入資料後，手機隨即收到高達2萬多元的刷卡驗證簡訊，嚇得趕緊打給銀行停卡，這也讓他不禁直呼「本來想睡午覺，整個被嚇醒！」

網友在threads發文分享自己險遭詐騙的經過。圖／翻攝自threads

網友親測：「5招」教你識破詐騙

為了防止更多人受害，熱心網友整理出辨識詐騙郵件的5大破綻：

1.寄件者地址異常：官方郵件網域應為.gov.tw或官方網域，詐騙郵件常出現隨機亂碼地址（如 r abouden@telenet.be）。

2.登入方式受限：真正的財政部平台提供手機、自然人憑證等多種登入方式；詐騙網站通常只能輸入手機號碼。

3.圖形驗證碼不動：假網站的圖形驗證碼即使重新整理，數字也不會更換。

4.連結功能失效：假網頁除了輸入個資的欄位外，其餘如「隱私權政策」、「相關法規」等超連結通常無法點擊。

5.關鍵紅線：任何要求輸入「信用卡號」的中獎領獎頁面，百分之百是詐騙！

Momo官方回應：中獎僅發簡訊、不發Mail

針對此波詐騙潮，Momo購物網強調，官方的中獎通知只會發送簡訊，不會發送電子郵件（Mail）。平台絕對不會要求會員透過連結輸入身分證字號、銀行帳戶或信用卡資料。

若民眾收到可疑中獎郵件，可採以下行動：

1.直接查證：登入官方 App 或財政部官網「中獎發票超商列印專區」查詢。

2.撥打165： 懷疑遭遇詐騙，即刻撥打 165 反詐騙專線。

3.即時停卡： 若已輸入信用卡資料（即便未輸驗證碼），請務必致電銀行辦理停卡換卡。



