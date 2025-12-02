以為主管寄信交代工作「公司總務匯款1700萬」才知碰上詐騙

詐騙手法層出不窮，日常務必提高警覺！內政部警政署呼籲，收到電子郵件，請務必確認寄件者是否可信，若內容提到金錢、匯款帳號，請以電話或其他通訊管道聯繫寄件者確認內容無誤；收到可疑郵件，請不要理會，並直接向165查證。

內政部警政署分享，有民眾擔任某傳產公司的總務，某天突然收到一封電子郵件，內容提到「我是經理OOO，因要事安排，請你建立幫忙加入財務LINE」，信件中還附有群組QRcode，當時該民眾以為是主管來信，便不疑有他按照指示辦理。

隨後對方假扮主管語氣，傳了很多資料過來，並稱等等有一筆款項要付過來，詢問目前公司可動用資金還剩多少，而該民眾財務彙整之後，就把資料傳送過去，接著，對方直接丟來一組匯款資訊，聲稱有幾筆訂單進來，有款項要先墊付，需要該民眾當天協助處理。

當時該民眾完全沒起疑心，還以為就是重要的事務，便指示助理先後三次前往銀行以電匯方式，匯出18萬、10萬及27萬美元，行員詢問時，該民眾還天真地回答是訂單預付款。最後，公司發現有釣魚郵件侵擾，這時該民眾才發現款項沒有匯過來，整個過程從頭到尾根本就是假冒主管指示的詐騙，這次公司總共損失約新台幣1700多萬元。

內政部警政署分享，詐騙集團會假裝主管傳送釣魚郵件，要求加入財務LINE群組，並詢問公司剩餘多少流動資金，隨後聲稱有訂單急需當天付訂，要求電匯美金至指定帳戶。

對此警政署也分享三點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：

收到電子郵件，務必確認寄件者是否可信。

電子郵件提到金錢、匯款帳號，請以電話或其他通訊管道聯繫寄件者（官網的聯繫窗口）確認內容無誤。

收到可疑郵件，請不要理會，並直接向165查證。

撰稿：吳怡萱






