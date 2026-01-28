以為休息室很隱密！澳網選手長達1分鐘「摔球拍」畫面全遭轉播

年僅21歲科科．高芙（Coco Gauff）賽事遭淘汰，沮喪摔球拍畫面全被轉播。圖／翻攝畫面

「我只是需要發洩一下心中的沮喪」年僅21歲的美國女子網球運動員科科．高芙（Coco Gauff）表示，27日在澳洲網球公開賽中，高芙上場不到1小時就以1比6、2比6遭到淘汰，不過她到後台發洩情緒、摔球拍畫面，在不知情下全被轉播出去，隨即登上各大媒體版面。

根據《每日郵報》報導，21歲美國女子網球運動員科科．高芙（Coco Gauff）27日參加澳洲網球公開賽，不過最終遭淘汰出局，當高芙回到休息室時，怒摔球拍，畫面遭澳洲9號電視台（Nine Network）全程轉播。

事後出席記者會時，高芙坦言，當時自己僅花了1分鐘試圖在團隊溝通前平靜心情，她認為不希望將沮喪、憤怒的情緒波及他人，原以為休息室已經是最私密、擁有私人空間場所，也盡量避開攝影機，沒想到仍遭拍攝。

科科．高芙（Coco Gauff）27日澳網賽事遭淘汰，她坦言自己有血、有肉也會感到沮喪，不過未來會避免出現摔球拍等行為。圖／翻攝自IG@cocogauff

然而高芙於19歲時於紐約賽事贏得冠軍，成世界排名第3好手，如今崩潰畫面被迫直播出去，高芙無奈「我知道我情緒容易激動， 但我不覺得這是件壞事」，認為自己是一個有血有肉、有感情的人，同時也需要釋放情緒，不過未來將會避免類似行為；隨事件曝光，網友也盼官方能給球員更多隱私。



